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      Кто помог человечеству увидеть первое фото черной дыры и как это происходило: потрясающие фото

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      Черная дыра Sagittarius A*
      Черная дыра Sagittarius A* / Фото из социальных сетей

      Впервые в истории астрономам удалось получить четкое изображение черной дыры. Эту впечатляющую фотографию ученые обнародовали в среду, 10 апреля.

      Первое фото черной дыры

      После двух лет кропотливого труда, ученым удалось получить первое фото черной дыры, которая называется Sagittarius A*. Она расположена в центре нашей галактики и весит в четыре миллиона раз больше солнца.

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      Также известно, что Sagittarius A* расположена на расстоянии более 500 миллионов триллионов километров, а это 50 миллионов световых лет от Земли.

      Эта черная дыра одна из самых тяжелых черных дыр, которые существуют. Это абсолютный монстр, тяжелоатлет, чемпион черных дыр во Вселенной,
      – отметил профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда в Нидерландах.

      Впервые в истории показали изображение черной дыры: видео на 40:37

      Как ученые получили изображение

      Изображение было сделано благодаря глобальной сети обсерваторий Event Horizon Telescope и представлено одновременно с астрономами ряда стран, а именно США, Бельгии, Японии, Дании, Китая, Чили и Тайваня.

      Ученые использовали восемь мощнейших телескопов планеты, каждый из которых наблюдал за черной дырой из разных точек мира. Впоследствии данные объединили и получили изображение черной дыры.

      К тому же, им удалось проследить и зафиксировать горизонт событий, т. е. границу черной дыры, которая является точкой невозврата. Объекты, попадая в эту область, уже не способны выйти за ее пределы.

      Кто работал над этим проектом

      В исследовании участвовали более 200 ученых, но настоящей звездой соцсетей стала 29-летняя Кэти Боумен. Именно ее фото, сделанное в момент, когда специалистам наконец удалось получить финальное изображение черной дыры, собрало более 30 тысяч лайков.

      Она занималась созданием алгоритма, который должен был преобразовать данные с нескольких телескопов в единое изображение. Над ним она работала еще с 2016 года во время аспирантуры в Массачусетском технологическом институте.

      Несмотря на растущую популярность сама Боумен настаивает, что такого большого внимания заслуживает не только она, но и все ее коллеги, которые работали над проектом.

      Ни один из нас никогда бы не сделал все это сам. Все сошлось вместе благодаря многим разным людям, имеющим очень разный бэкграунд. Мы – сплав астрономов, физиков, математиков, инженеров – это именно то, что нужно для того, чтобы достичь того, что прежде казалось невозможным, – сказала Боумэн в интервью CNN.

      Стоит отметить, что с помощью этого исследования ученые смогут лучше понять природу космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины исследования Космос
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