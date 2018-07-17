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Кто помогал Добкину дерибанить харьковские земли: фигуранты, о которых смолчали

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Михаил Добкин
Михаил Добкин / 24 канал

Расследование дела, в котором фигурирует уже прикосновений народный депутат Михаил Добкин, завершено и скоро должно быть передано в суд. Но, похоже, в этом деле не хватает фигурантов.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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Она напомнила, что Добкина ровно год назад лишили иммунитета по обвинению в дерибане харьковской земле в те времена, когда он был в Харькове мэром. Земли общины раздавали по так называемой кооперативной схеме – бесплатно. Речь о сотнях гектарах. Схема потому и называется схемой, формально она выглядела законной. Ведь по закону, бесплатно получить землю могут нуждающиеся горожане, которыестояли в очереди на жилье и объединились в кооперативы с целью построить дом за свой счет.

В Харькове этим увлеклись настолько, что отдавали кооперативам участки не сотнями, а целыми гектарами; в десятках кооперативов фигурировали одни и те же фамилии; на этих участках открыто строились судьи, прокуроры, харьковские чиновники и сам мэр! Схему даже не собирались скрывать, одним из сооснователей кооператива, которому достался кусок земли в Лесопарке, значится мать Добкина Алла,
– отметила Мартынюк.

По ее словам, сейчас на том участке – резиденция экс-мэра, экс-губернатора, а ныне – прикосновенного нардепа от "Оппоблока". Важно отметить, что в производстве по кооперативной схемы фигурирует не только Добкин. Он, как городской глава, согласовал выделение земли. Но как соучастники дерибана по делу проходят его подчиненные.

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"В частности, это главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий и чиновница, курирующая вопросы градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяна Овинникова. Не последнюю роль в схеме сыграл и Геннадий Кернес, который на тот момент был секретарем горсовета. Но до сих пор генеральный прокурор не решился на официальное обвинение. Грозился, что когда следователи получат достаточно оснований, Кернесу обязательно объявят о подозрении, как и остальным фигурантам. Похоже, оснований до сих пор не нашли. Хотя и ребенку в Харькове известно, какие вопросы в городе не решаются без его согласия, как тогда, так и сейчас", – добавила журналистка.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 17 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Расследования Коррупция Геннадий Кернес Михаил Добкин Видеоблоги
Источник: 24 канал
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