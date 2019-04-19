Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который побил горшки с нынешним президентом Петром Порошенко, вскоре имеет все шансы улучшить свое положение в Украине. Ведь Владимир Зеленский, который, по словам самого олигарха, является его бизнес-партнером по "1+1", – фаворит президентской гонки.

Сам Игорь Коломойский, который перебрался из Женевы и сейчас живет в пригороде Тель-Авива, обещает в случае победы Зеленского не задерживаться в Израиле и немедленно вернуться в Украину. Но накануне второго тура выборов "Схемы" отправились в небольшой курортный городок Герцлия – чтобы посмотреть, как и где живет, возможно, главный бенефициар нынешних выборов и кто уже выстроился в очередь к его израильскому офису.

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13 февраля 2019 года свой 56-й день рождения в Израиле праздновал украинский олигарх Игорь Коломойский.

А уже на следующий день, 14 февраля, частный самолет, которым пользуется окружение другого олигарха Дмитрия Фирташа, приземлился в столичном Борисполе. На нем из Тель-Авива в Киев прилетел народный депутат Сергей Левочкин.



Сергей Левочкин прилетел самолетом из Тель-Авива в Киев на следующий день после дня рождения Игоря Коломойского

Ранее он возглавлял администрацию Януковича – во времена, когда финансовым столпом тогдашнего президента считался олигарх Дмитрий Фирташ.

А сейчас Левочкин – соратник Юрия Бойко и Виктора Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Сейчас Левочкин – соратник Бойко и Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Еще в 2014 году стало известно, что в Вене, где уже более пяти лет вынужденно находится Дмитрий Фирташ из-за розыска его ФБР, состоялась встреча – с участием Сергея Левочкина, Виталия Кличко, Петра Порошенко и собственно самого Фирташа.



После встречи в отеле "Ритц" Виталий Кличко передумал баллотироваться и поддержал кандидатуру Порошенко

Именно после той длительной встречи в гостинице "Ритц" Виталий Кличко передумал баллотироваться в президенты и поддержал кандидатуру Петра Порошенко.

Уже во время судебного процесса в Вене, когда рассматривался запрос на экстрадицию в США по обвинению в коррупции, олигарх Фирташ подтвердил факт этой встречи и публично заявил: "Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром".



Фирташ

Следовательно, можно предположить, что и встреча двух бизнесменов с двумя политиками могла иметь решающее место в избрании Петра Порошенко президентом.

Система олигархии – очень плохая для любой страны, для Украины в частности. Традиционно Украина – просто их вотчина, и они действительно вкладываются и пытаются вкладываться, и в разных президентов, и в разные политические партии,

– объясняет исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

Сейчас Дмитрий Фирташ уступает во влиятельности другому олигарху в изгнании, Игорю Коломойскому, в свою очередь, считает главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.



Сергей Щербина: Сейчас Фирташ уступает во влиятельности другому олигарху в изгнании – Коломойскому

"Влияние Фирташа не сравнить с влиянием Коломойского. Учитывая, что Фирташ уже пять лет находится в Вене. У него есть проблемы с его активами, у него есть проблемы с "Нафтогазом". Его влияние сейчас, конечно, сохраняется – есть его интерес во фракции "Оппозиционного блока". Очевидно, будет его интерес в политической силе, которую создали Бойко, Левочкин вместе с Медведчуком, – объясняет Щербина. – Однако влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире".

Поэтому теперь, когда кандидат, которого связывают с олигархом Коломойским, Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах, ближайший соратник олигарха Фирташа Сергей Левочкин летит уже не в Вену, а в Тель-Авив – приветствовать Коломойского?



Теперь, когда Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах, ближайший соратник олигарха Фирташа Сергей Левочкин летал в Тель-Авив – приветствовать Коломойского

В то же время "Схемам" удалось зафиксировать и визит Сергея Левочкина в Администрацию президента – который, похоже, тщательно скрывался.

От имени Банковой?

Почти за месяц до первого тура выборов президента, 6 марта 2019 года, съемочная группа "Схем" заметила одну из машин сопровождения кортежа Сергея Левочкина, которая стояла у заезда на улицу Банковую, где располагается Администрация президента. Другая машина – у бокового въезда в АП.

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Впрочем, она отъехала уже через несколько минут после того, как авто журналистов остановилось в этом дворе.

Позже "Схемы" наблюдали, как почти в час ночи открылись ворота в Администрации президента – с другой стороны. И с территории офиса Порошенко выехала машина, которой пользуется экс-глава администрации Януковича, народный депутат Сергей Левочкин.



С территории офиса Порошенко выехала машина, которой пользуется экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин

Мог ли Сергей Левочкин во время переговоров с Коломойским выступать не только от своего имени и имени олигарха Фирташа, но и от имени президента Петра Порошенко – учитывая его ночные визиты к действующему главе государства?

И может ли это свидетельствовать, что украинские олигархи вновь пытаются договориться о том, кто именно будет занимать должность президента Украины в течение ближайших 5 лет?

Год назад в Женеве "Схемы" фиксировали, как к Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову приезжал экс-глава Администрации президента Порошенко и один из ближайших соратников главы государства Борис Ложкин.



Год назад в Женеву к Коломойскому и его бизнес-партнеру Боголюбову приезжал экс-глава АП Порошенко Борис Ложкин

Тогда, по данным журналистов, Ложкин от имени Порошенко предлагал бизнесменам в изгнании решения вопросов по расследованию по "Приватбанку" и сохранность активов в обмен на поддержку президента, в том числе – медийную.

"Схемы" отправились в Израиль, чтобы найти олигарха Игоря Коломойского, который, похоже, в ближайшие недели может получить наибольшее влияние на государственную политику во времена своей деятельности – а вместе с тем и очередь желающих договориться именно с ним.

От Женевы до Герцлии

Город Герцлия в Израиле.



Город Герцлия в Израиле, куда Игорь Коломойский перебрался из Женевы

Именно в этом курортном городке близ Тель-Авива с сентября прошлого года постоянно проживает украинский олигарх Игорь Коломойский.

На его живописной набережной Коломойский записывал интервью с журналисткой Соней Кошкиной в ноябре прошлого года. А возле одного из отелей встречался с журналистом BBC в марте в этом году.



Возле одного из отелей Герцлии Коломойский встречался с журналистом BBC в марте 2019

"Схемам" удалось идентифицировать израильский офис украинского олигарха с помощью фотографии. Она была сделана на террасе одного из бизнес-центров в деловом районе Герцлии.



"Схемы" обнаружили израильский офис Коломойского с помощью фотографии

Визитеры: генеральный директор "1+1" и бизнес-партнер Зеленского

5 апреля 2019 года съемочная группа "Схем" заметила, как генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко зашел в здание идентифицированного ранее бизнес-центра.



Гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко зашел в здание бизнес-центра, где расположен офис Коломойского

Именно в эфире "1+1" транслируются проекты студии "Квартал 95" и сериал "Слуга народа", где главного героя играет Владимир Зеленский в образе Василия Голобородько.

В офисе Ткаченко провел более 3 часов. А уже через несколько минут после него оттуда же вышел мужчина в солнцезащитных очках и белой фуражке.



Мужчина в солнцезащитных очках и белой фуражке – известное в украинской политике времен Януковича лицо

Он – известное в украинской политике времен Януковича лицо. И у этого офиса он появится еще не раз.

Впоследствии, как фиксировали "Схемы", через 20 минут здание бизнес-центра покинули двое мужчин.

Один из них – совладелец студии "Квартал 95", бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского и бизнес-партнер и друг олигарха Коломойского Тимур Миндич.



С здания бизнес-центра вышел Тимур Миндич – бизнес-партнер Зеленского и друг олигарха Коломойского

В прошлом году "Схемы" заметили его на праздновании юбилея Коломойского в Женеве. В компании, в том числе, и шоумена Владимира Зеленского.



В прошлом году шоумен Владимир Зеленский прибыл в Женеву на день рождения Коломойского

Примечательно, что сам Зеленский десять дней назад приехал сдавать анализы на автомобиле, зарегистрированном на Тимура Миндича.



Сдавать анализы Зеленский приехал на авто Миндича

А вместе с Миндичем с офиса в Герцлии вышел и Михаил Киперман – бизнесмен условной группы "Приват", лидером которой считается Игорь Коломойский. Мужчины пешком двинулись к набережной.



Вместе с Миндичем с бизнес-центра вышел Михаил Киперман – бизнесмен условной группы "Приват", лидером которой считается Игорь Коломойский

Визитеры: экс-министр в розыске

Именно там, на набережной, журналисты снова заметили мужчину в белой фуражке, который ранее выходил из бизнес-центра, где расположен офис олигарха Коломойского.



Мужчина в белой фуражке – Эдуард Ставицкий, экс-министр правительства при президентстве Януковича

Правда, мужчина уже был без солнцезащитных очков. В нем "Схемы" узнали Эдуарда Ставицкого – экс-министра экологии и природных ресурсов и экс-министра энергетики и угольной промышленности правительства при президентстве Виктора Януковича.



Эдуард Ставицкий покинул Украину после Революции достоинства

Он покинул Украину после победы Революции достоинства. А в марте 2014 года во время обысков в помещениях Ставицкого, по словам правоохранителей, было найдено сорок килограммов золота, более четырех миллионов долларов наличными и более десяти ценных часов.

Впоследствии от украинских правоохранителей также стало известно, что Эдуард Ставицкий получил израильское гражданство, а вместе с ним – и паспорт на имя Натан Розенберг. Он до сих пор скрывается от официального следствия в Израиле.

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В Украине экс-министра энергетики подозревают в злоупотреблении служебным положением при отчуждении "Межигорья". Хотя сам он неоднократно подчеркивал, что дело против него считает сфабрикованным, а сам он в нем "стерилен".

Через несколько дней "Схемы" вернулись в Израиль, в здание в Герцлии.

Визитеры от "Возрождения"

11 апреля журналисты заметили, как в здание зашел мужчина – и там его встретили еще два человека.



11 апреля в здание зашел мужчина – и там его встретили еще два человека

Этот человек – народный депутат Украины от депутатской группы "Возрождение" Андрей Шипко.



Этот человек – депутат из группы "Возрождение" Андрей Шипко

Позже на том же балконе, где Коломойский позировал для фото израильской газете, съемочная группа снова заметила его друга и совладельца студии "Квартал 95" – Тимура Миндича.



Тимур Миндич на балконе в здании, где расположен офис Коломойского

Среди посетителей "Схемы" также узнали народного депутата Украины и одного из руководителей депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.



Среди посетителей журналисты узнали одного из руководителей депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника

Вслед за Хомутынником здание оставил и его коллега по депутатской группе Андрей Шипко. В этот день в Верховной Раде было пленарное заседание.

В тот же вечер, около десяти, с паркинга офисного здания выехал автомобиль "Шкода". За рулем – совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич.



За рулем "Шкоды" – Тимур Миндич

На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский.



На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский

Авто направилось с бизнес-района города Герцлия в элитный район с частными поместьями на самом побережье. Там, на улице Галле-Тхелет, и живет Игорь Коломойский – через дорогу от своего друга Тимура Миндича.



​Авто Миндичем и Коломойским направилось с бизнес-района Герцлии в элитный район с частными поместьями



Там, на улице Галле-Тхелет, и живет Игорь Коломойский

На следующий день, 12 апреля, народный депутат Шипко, которого журналисты заметили не впервые, снова пришел в здание, где располагается офис Коломойского – и ушел оттуда уже через час.



12 апреля депутат Шипко снова пришел в здание, где располагается офис Коломойского

Позже возле офиса Коломойского появился Эдуард Ставицкий – и уже был не один, а с компанией.



Эдуард Ставицкий пришел в офис не один, а с компанией.

И пока они находились в здании, туда же в очередной раз спешил депутат Шипко. Позже, почти через полтора часа, Ставицкий покинул помещение.

Получается, министр-беглец две недели подряд по пятницам посещал бизнес-центр, где располагается офис Игоря Коломойского. И каждый раз находился там более часа. А второй – пришел туда не один.

Не один оставил офисное здание и депутат Шипко – он вышел в компании Тимура Миндича.



Депутат Шипко вышел из офиса в компании Тимура Миндича

В тот же вечер журналисты зафиксировали, как с паркинга офисного центра выехал главный бизнес-партнер Коломойского и экс-совладелец национализированного "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.



С паркинга офисного центра выехал главный бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов

После Боголюбова офис оставил и сам олигарх Коломойский с неизвестным на пассажирском сиденье. Примечательно, что Коломойский использовал то же авто "Шкода", на котором обычно ездит Миндич.



После Боголюбова с паркинга выехал и олигарх Коломойский



Коломойский использовал то же авто "Шкода", на котором обычно ездит Миндич

Фукс: въезд в Израиль – свободный

14 апреля в фойе отеля The Ritz-Carlton Herzliya журналисты зафиксировали недавно российского, а ныне украинского влиятельного бизнесмена Павла Фукса, о котором неоднократно рассказывали "Схемы".



В фойе отеля The Ritz-Carlton Herzliya журналисты зафиксировали Павла Фукса

Украинские СМИ говорили о Фуксе еще с 2015 года.

С тех пор журналисты неоднократно писали о переходе под контроль бизнесмена ряда украинских компаний, которыми ранее владели чиновники времен Януковича.

В частности, о бизнесе по добыче газа из украинских недр.

И хотя сам Павел Фукс отрицал эту информацию, ряд профильных изданий писал то, что контроль над скандально известной компанией "Голден Деррик", которая раньше принадлежала министру Ставицкому, перешел именно к нему.

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И если Павлу Фуксу действительно удалось сначала получить контроль над бывшим бизнесом Эдуарда Ставицкого, а потом еще и окончательно его узаконить – то за счет чего это стало возможным?

Возможно, потому, что Павел Фукс нашел общий язык с влиятельными украинскими чиновниками?

Ранее "Схемы" фиксировали его визиты в Министерство внутренних дел и в Администрацию президента.

Кроме того, Павел Фукс уже давно дружит с Игорем Коломойским, который, похоже, нашел общий язык с министром-беглецом Эдуардом Ставицким.

И по стечению обстоятельств, именно компания Ставицкого, по утверждениям профильных СМИ, могла попасть в сферу влияния бизнесмена Павла Фукса.

В декабре прошлого года в украинских СМИ появилась информация о том, что бизнесмена Павла Фукса не впустили на территорию Израиля. Позже в интервью он и сам это подтвердил.

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Впрочем, судя по тому, что съемочная группа встретила бизнесмена на террасе пятизвездочной гостиницы в городе Герцлия, где живет Игорь Коломойский, – эта проблема уже решена.

Вечером того же дня, 14 апреля, журналисты снова заметили генерального директора "1+1" Александра Ткаченко, который на этот раз пришел домой к инвестору телеканала Игорю Коломойскому.



14 апреля журналисты снова заметили гендиректора "1+1" Александр Ткаченко, который на этот раз пришел домой к Коломойскому

Получается, на прошлой неделе Ткаченко посещал израильский офис Коломойского. А уже на этой неделе снова прилетел в Израиль для встречи с владельцем телеканала "1+1".

А уже на следующий день, 15 апреля, в офисное здание, где расположен офис Коломойского, приезжал мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Павел Фукс.



15 апреля в офисное здание, где расположен офис Коломойского, приезжал мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Павел Фукс

"Схемы" обратились к самому Игорю Коломойскому за комментарием относительно цели визитов упомянутых лиц в бизнес-центр, где располагается его офис, и к нему домой.



"Схемы" обратились к самому Игорю Коломойскому за комментарием относительно цели визитов упомянутых лиц

Олигарх подтвердил, что к нему приезжали депутаты из группы "Возрождение". Но встречу с мажоритарщиком Шипком он объяснил своими локальными бизнес-интересами в округе.

– Мы видели, что к вам приезжал господин Хомутынник, который является вашим бизнес-партнером, и господин Шипко, который также является членом депутатской группы...

– "Возрождение". И мажоритарным депутатом в округе, где я имею большой интерес в предприятиях, которые там есть. Это "Никопольский ферросплавный" и, по-моему, "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Я там акционер. И он там народный депутат. И мы просто обсуждали вопросы локального характера. Местного никопольского характера. Никопольско-Орджоникидзевского. Точнее сейчас – Покровского. Ничего больше.

– Ну, то есть вы имеете влияние. Человек приехал из Киева или из Днепра к вам в Израиль...

– Послушайте, ну он же не приехал куда-то на Камчатку или куда-то в Новосибирск. Они приехали в Израиль, в центр мировых религий – здесь есть чем заниматься. Можно еще какие-то свои личные вопросы решить, медицинские. Кто-то приехал помолиться в Иерусалим. Ну, и если я здесь нахожусь – нет ничего страшного или постыдного в том, что мы с ними виделись.



Олигарх подтвердил, что к нему приезжали депутаты из группы "Возрождение"

А на встрече с Хомутынником, по словам олигарха, обсуждали перспективы партии "Возрождение" – к которой, отметил Коломойский, он никогда не скрывал симпатий.

– С Хомутынником у нас есть... Вы же сказали, бизнес-партнеры. Ну, раз мы бизнес-партнеры, нам было что обсудить о бизнесе, кроме всего прочего. То, что касается политики – да, его тоже интересовала дальнейшая судьба партии "Возрождение" и депутатской группы "Возрождение" – как это будет выглядеть и что будет дальше. Ну, все обсуждают – какая система выборов будет, например.

– Но они приезжают к вам обсуждать...

– Потому что мы – внутри системы. Мы являемся, скажем так, людьми неравнодушными. Я никогда не скрывал, что симпатизирую партии "Возрождение" или депутатской группе "Возрождение". Правильно? И депутаты, которые там есть, мне тоже небезразличны.



А на встрече с Хомутынником, по словам олигарха, обсуждали перспективы партии "Возрождение"

На днях в комментарии изданию "НВ" Хомутынник заявил, что будет поддерживать законопроекты Владимира Зеленского в случае его победы.

В то же время Коломойский решительно возразил, что обсуждал любые бизнес вопросы с экс-министром Эдуардом Ставицким – которого "Схемы" дважды фиксировали возле его офиса.

– Мы также несколько раз видели, что Эдуард Ставицкий приезжал к вам...

– Ставицкий здесь живет уже шестой год. Мы с ним общаемся.

– То есть он к вам приезжал в прошлую пятницу и позапрошлую?

– Мы с ним общаемся постоянно. Каждую пятницу. В шаббат мы с ним общаемся.

– Ну он до шаббата приезжал.

– У нас с ним нет никакого бизнеса, никаких дел, мы всегда встречаемся в шаббат. У нас есть площадка, где мы отмечаем шаббат. Мы с ним общаемся достаточно регулярно, но никакого бизнеса, никаких дел не имеем и никакие вопросы, связанные с его проблемами, не обсуждаем. Я имею в виду те, что сложились по результатам его работы в Кабмине, или где он там работал. В Кабмине времен Януковича.

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Однако сам Ставицкий отрицает, что общался с Коломойским: сначала заявил, что отсутствовал в упомянутые дни в Израиле. Но после упоминания журналиста о том, что его видели, он начал вспоминать – что такое было возможно.

– Вы посещали 5 и 12 апреля офис Коломойского Игоря в Израиле. Хотел спросить, по каким причинам? В прошлую пятницу и в позапрошлую пятницу.

– Нет, такого не могло быть. Я был как раз не в Израиле вообще.

– В Герцлии, вы посещали, мы вас видели просто.

– Вы видели меня?

– Да-да.

– Не знаю ... 12-го, может, я заходил ...

Услышав, что его заметили у здания, где расположен офис Коломойского, Эдуард Ставицкий начал спрашивать о деталях и всячески уклонялся от прямого ответа.

– А какой офис? Я с господином Коломойским вообще сейчас не общался.

– 12 апреля и 5 апреля. Где-то в послеобеденное время, около 17:00. 5 апреля вы сами приехали, а 12-го были в компании трех мужчин.

– Я шел в другое место. Там же на первом этаже, я не помню... А там у господина Коломойского офис?

– Да.

– А на каком этаже и где?

– На последнем.

– На последнем? Прошу прощение. Не могу ничем помочь.



​Но, как заметила съемочная группа, 12 апреля Ставицкий от здания, где располагается офис Коломойского, уехал отдельно – как отдельно уехал и олигарх.



12 апреля Ставицкий от здания, где располагается офис Коломойского, уехал отдельно

Павел Фукс давно дружит с Игорем Коломойским, который, похоже, нашел общий язык с министром-беглецом Эдуардом Ставицким. И именно компания Ставицкого, по утверждениям профильных СМИ, могла попасть в сферу влияния бизнесмена Павла Фукса. Сам Коломойский подтвердил "Схемам", что Фукс прибыл в Израиль, но заверил, что с ним не виделся.



Сам Коломойский подтвердил, что Фукс прибыл в Израиль, но заверил, что с ним не виделся

– Есть компания "Голден Деррик", которая...

– Я к ней никакого отношения не имею. Он ее продал, по-моему, Фуксе.

– Я и хотел спросить. Есть Ставицкий и ваши отношения со Ставицким. Есть Павел Фукс и ваши отношения... Вы способствовали?

– ... и при этом у меня нет ни одного бизнес-интереса в компании "Голден Деррик". Поэтому, если бы я способствовал, я бы взял комиссионные в виде какого-то интереса в "Голден Деррика". Но я не брал, поэтому не способствовал этому.

Впрочем, сам Ставицкий – несмотря на слова Коломойского – почему-то настаивает, что не имеет никакого отношения к этой компании.

– Что касается компании "Голден Деррик". Продавали ли вы ее Павлу Фуксу?

– Я вообще никогда не имел отношения к этой компании. Это все сплетни и слухи.

Кроме того, "Схемы" поинтересовались у Коломойского визитами Тимура Миндича, но олигарх заявил, что слова о том, что они являются "бизнес-партнерами", – слишком громкие: "Я не такой с ним бизнес-партнер, как, например, партнер с Боголюбовым".

– Господин Зеленский заявил, что его президентскую кампанию финансировал, в том числе, "Квартал Квартал 95".

– Но я не являюсь владельцем.

– Но вы имеете определенную связь с господином Миндичем.

– Смотрите, это совершенно отдельное. У нас там есть один небольшой бизнес – и то, я там сбоку где-то.

– Финансировали ли вы или аффилированные с вами люди кампанию Зеленского?

– Нет. Миндич не является аффилированным со мной человеком. И поэтому я за него говорить не буду. Финансировал он непосредственно, или если это их компания финансировала – ничего страшного. Я не финансировал и Миндичу денег на финансирование не давал. И – насколько мне известно – тоже лично денег не давал.



Коломойский о Миндиче: я не такой с ним бизнес-партнер, как, например, партнер с Боголюбовым

Вместе с тем, в ответ на вопрос о визитах Александра Ткаченко Игорь Коломойский заявил, что он приехал в своих "семейных делах".

– Влияете ли вы на редакционную политику "1+1"? Поскольку мы видели, что вы имели встречи с господином Ткаченко. Он также приезжает сюда. Для чего он приезжает?

– Вот видите, он сейчас здесь, а в офисе его нет и не будет. Он приехал в своих семейных делах. В медицинских, насколько я знаю. Но я видел, общался с ним. Все находятся в очень нервном и возбужденном состоянии благодаря нашему гаранту Конституции и защитнику свободы слова Петру Алексеевичу.

– То есть ваши встречи с Александром Ткаченко могут свидетельствовать о том, что вы влияете на редакционную политику "1+1"?

– Нет. Не могут свидетельствовать. Потому что попробуйте повлияйте на них. И тем более, я влияю? Ну нет такого. Это невозможно сделать.

А визит городского головы Харькова Геннадия Кернеса Игорь Коломойский объяснил простым желанием вместе выпить кофе.



Визит Кернеса Коломойский объяснил простым желанием вместе выпить кофе

– Также сегодня к вам приехал господин Кернес.

– Господин Кернес приехал не сегодня и не ко мне. А приехал в своих медицинских вопросах. А мы с ним давно не виделись, просто решили выпить кофе.

Однако, по информации наших источников, мэр Харькова Геннадий Кернес прилетел в Израиль на один день.

Спросили "Схемы" также и об экс-главе Администрации Януковича народного депутата Сергея Левочкина.

– Относительно господина Левочкина. Он приезжал...

– Это и для меня было большое удивление. То есть, я у него никогда не был на дне рождения, а он у меня, кажется, один раз за все время – когда мне было 55, и здесь он приехал на день рождения. Ну, он пришел с Палицей вместе. Они общаются.

Игорь Палица – близкий соратник Коломойского. Он – экс-глава Одесской ОГА. А сейчас – председатель Волынского облсовета.

– Много людей было. Поэтому когда Палица говорит, что Левочкин приехал в Израиль, я говорю: ну, хорошо. Я ему позвонил и говорю, что у меня день рождения. Так что, приходи, уже раз ты здесь оказался, так и на день рождения приходи. Он пришел. Мы хорошо провели время. Весело.

– Мы просто понимаем, что господин Левочкин – серьезный игрок на политическом поле Украины.

– Был.

– Мы понимаем, что он также участвовал в той встрече, когда решалась судьба президентства Петра Порошенко в Вене. И здесь кандидат в президенты Зеленский выходит на лидирующие позиции, у вас день рождения и Левочкин ни с того, ни с сего, как вы сами сказали, прилетает к вам в Израиль.

– Мы с ним говорили о политике не так много. Никаких попыток через меня повлиять на Зеленского или каким-то образом что-то обсудить – будущее, настоящее или что-то еще – не было. Не было ни одной попытки.

Другие визитеры в эфир комментариев не предоставили.

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Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина объясняет, что олигархи видят в выборах удобную возможность усилить свое влияние: "Олигархи, естественно, заинтересованы усилить свое влияние на государственную политику в Украине. Это влияние можно усилить только при посредничестве или президентских, или парламентских выборов".

Похожее мнение высказывает и исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Он считает, что олигархи прежде всего заинтересованы в рычагах влияния на экономические решения: "Тебе надо остаться у власти любым образом. И не потому, что тебе нужна власть как власть. А тебе нужна власть для того, чтобы иметь возможность влиять в первую очередь на экономические решения, которые принимаются в Украине. Ты должен, насколько это возможно, контролировать ситуацию. Ты должен оставлять украинскую экономику закрытой", – рассказывает он.

Пять лет назад, как утверждают участники процесса, ключевую роль в победе на выборах нынешнего президента Порошенко сыграли именно кулуарные договоренности с олигархами. Сегодня, спустя пять лет, накануне второго тура президентских выборов лидер гонки Владимир Зеленский имеет очевидную связь с одним из олигархов. Олигархом, который всегда имел влияние на принятие государственных решений на высоком уровне. Олигархом, который уже почти два года не посещает Украину из-за возможных проблем с законом из-за расследования о выводе средств из "Приватбанка". Олигархом, который, имея израильское гражданство, больше чем полгода назад перебрался из швейцарской Женевы в государство Израиль, которое не выдает своих граждан на запросы правоохранительных органов. Олигархом, который уже через неделю может получить влияние на высшую должность в стране. И как Игорь Коломойский использует это влияние – зависит именно от визитеров его израильского офиса.

– Вы планируете советовать или влиять на Зеленского?

– Ну, если он решит что-то у меня спросить, то я, конечно же, могу дать ему совет. Но это – если у него будет такая необходимость.

– Я понимаю, что должности вас не интересуют. Но влиять на то, кого назначат на эти должности, вы планируете или нет?

– Нет, у меня таких планов нет. Мы должны же быть честными перед собой. Если мы хотим перезагрузку – она должна начаться прежде всего с себя. То есть, если мы будем влиять или давить, или советовать – я имею в виду, делать предложения, от которых невозможно отказаться – ну, тогда мы ничего не достигли. Просто в очередной раз обманули сорок миллионов людей и будем ждать новое падение вниз.



Штаб Зеленского в день первого тура выборов

У кандидата Зеленского достаточно денег, чтобы для своей президентской кампании снять любого юриста, но он нанял именно юриста, который работает с Коломойским.

И если даже представить, что Коломойский сможет не влиять на Зеленского, то сможет ли Зеленский быть президентом без влияния Коломойского?

– Вы не планируете на сегодня людей из своего окружения или людей, которые с вами в нормальных отношениях, интегрировать в новую систему, если победит Зеленский?

– Смотрите, я считаю, что я не буду теневым руководителем страны и серым кардиналом.

– То есть, Администрация президента в Герцлию не переедет?

– Нет. И в Герцлию не переедет. И в Женеву не переедет. То есть, она будет на улице Банковой в Киеве, если не перенесут на другой адрес. И назначение будет осуществлять – опять же – президент, в рамках своих полномочий.

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– Если победит Зеленский, вы вернетесь в Украину?

– Конечно. Ну, я и так планировал ранее вернуться, но там сейчас всевозможные случаи. Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, и еще до первого тура. Но потому, что такая острая политическая борьба... И чтобы не вносить суматоху и переполох, я решил здесь спокойно отсидеться и не раздражать никого в Украине.