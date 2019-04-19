03:42
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Схемы
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование

      Схемы 94 Читати новину українською

      Украинский олигарх Игорь Коломойский, который побил горшки с нынешним президентом Петром Порошенко, вскоре имеет все шансы улучшить свое положение в Украине. Ведь Владимир Зеленский, который, по словам самого олигарха, является его бизнес-партнером по "1+1", – фаворит президентской гонки.

      Сам Игорь Коломойский, который перебрался из Женевы и сейчас живет в пригороде Тель-Авива, обещает в случае победы Зеленского не задерживаться в Израиле и немедленно вернуться в Украину. Но накануне второго тура выборов "Схемы" отправились в небольшой курортный городок Герцлия – чтобы посмотреть, как и где живет, возможно, главный бенефициар нынешних выборов и кто уже выстроился в очередь к его израильскому офису.

      Читайте также: За 2 года Зеленский 13 раз летал в город, где живет Коломойский: результаты расследования

      13 февраля 2019  года свой 56-й день рождения в Израиле праздновал украинский олигарх Игорь Коломойский.

      А уже на следующий день, 14 февраля, частный самолет, которым пользуется окружение другого олигарха Дмитрия Фирташа, приземлился в столичном Борисполе. На нем из Тель-Авива в Киев прилетел народный депутат Сергей Левочкин.

      Сергій Льовочкін прилетів літаком із Тель-Авіва до Києва наступного дня після дня народження Ігоря Коломойського
      Сергей Левочкин прилетел самолетом из Тель-Авива в Киев на следующий день после дня рождения Игоря Коломойского

      Ранее он возглавлял администрацию Януковича – во времена, когда финансовым столпом тогдашнего президента считался олигарх Дмитрий Фирташ.

      А сейчас Левочкин – соратник Юрия Бойко и Виктора Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Нині Льовочкін – соратник Бойка і Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя»
      Сейчас Левочкин – соратник Бойко и Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      Еще в 2014 году стало известно, что в Вене, где уже более пяти лет вынужденно находится Дмитрий Фирташ из-за розыска его ФБР, состоялась встреча – с участием Сергея Левочкина, Виталия Кличко, Петра Порошенко и собственно самого Фирташа.

      Після зустрічі у готелі «Рітц» Віталій Кличко передумав балотуватися і підтримав кандидатуру Порошенка
      После встречи в отеле "Ритц" Виталий Кличко передумал баллотироваться и поддержал кандидатуру Порошенко

      Именно после той длительной встречи в гостинице "Ритц" Виталий Кличко передумал баллотироваться в президенты и поддержал кандидатуру Петра Порошенко.

      Уже во время судебного процесса в Вене, когда рассматривался запрос на экстрадицию в США по обвинению в коррупции, олигарх Фирташ подтвердил факт этой встречи и публично заявил: "Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром".


      Фирташ

      Следовательно, можно предположить, что и встреча двух бизнесменов с двумя политиками могла иметь решающее место в избрании Петра Порошенко президентом.

      Система олигархии – очень плохая для любой страны, для Украины в частности. Традиционно Украина – просто их вотчина, и они действительно вкладываются и пытаются вкладываться, и в разных президентов, и в разные политические партии,
      – объясняет исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

      Сейчас Дмитрий Фирташ уступает во влиятельности другому олигарху в изгнании, Игорю Коломойскому, в свою очередь, считает главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

      Сергій Щербина: Наразі Фірташ поступається впливовістю іншому олігархові в екзилі – Коломойському
      Сергей Щербина: Сейчас Фирташ уступает во влиятельности другому олигарху в изгнании – Коломойскому

      "Влияние Фирташа не сравнить с влиянием Коломойского. Учитывая, что Фирташ уже пять лет находится в Вене. У него есть проблемы с его активами, у него есть проблемы с "Нафтогазом". Его влияние сейчас, конечно, сохраняется – есть его интерес во фракции "Оппозиционного блока". Очевидно, будет его интерес в политической силе, которую создали Бойко, Левочкин вместе с Медведчуком, – объясняет Щербина. – Однако влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире".

      Поэтому теперь, когда кандидат, которого связывают с олигархом Коломойским, Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах, ближайший соратник олигарха Фирташа Сергей Левочкин летит уже не в Вену, а в Тель-Авив – приветствовать Коломойского?

      Тепер, коли Володимир Зеленський лідирує у президентських рейтингах, найближчий соратник олігарха Фірташа Сергій Льовочкін літав до Тель-Авіва – вітати Коломойського
      Теперь, когда Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах, ближайший соратник олигарха Фирташа Сергей Левочкин летал в Тель-Авив – приветствовать Коломойского

      В то же время "Схемам" удалось зафиксировать и визит Сергея Левочкина в Администрацию президента – который, похоже, тщательно скрывался.

      От имени Банковой?

      Почти за месяц до первого тура выборов президента, 6 марта 2019 года, съемочная группа "Схем" заметила одну из машин сопровождения кортежа Сергея Левочкина, которая стояла у заезда на улицу Банковую, где располагается Администрация президента. Другая машина – у бокового въезда в АП.

      Читайте также: Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

      Впрочем, она отъехала уже через несколько минут после того, как авто журналистов остановилось в этом дворе.

      Позже "Схемы" наблюдали, как почти в час ночи открылись ворота в Администрации президента – с другой стороны. И с территории офиса Порошенко выехала машина, которой пользуется экс-глава администрации Януковича, народный депутат Сергей Левочкин.

      З території офісу Порошенка виїхала автівка, якою користується екс-голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін
      С территории офиса Порошенко выехала машина, которой пользуется экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин

      Мог ли Сергей Левочкин во время переговоров с Коломойским выступать не только от своего имени и имени олигарха Фирташа, но и от имени президента Петра Порошенко – учитывая его ночные визиты к действующему главе государства?

      И может ли это свидетельствовать, что украинские олигархи вновь пытаются договориться о том, кто именно будет занимать должность президента Украины в течение ближайших 5 лет?

      Год назад в Женеве "Схемы" фиксировали, как к Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову приезжал экс-глава Администрации президента Порошенко и один из ближайших соратников главы государства Борис Ложкин.

      Рік тому в Женеву до Коломойського і його бізнес-партнера Боголюбова приїжджав екс-голова АП Порошенка Борис Ложкін
      Год назад в Женеву к Коломойскому и его бизнес-партнеру Боголюбову приезжал экс-глава АП Порошенко Борис Ложкин

      Тогда, по данным журналистов, Ложкин от имени Порошенко предлагал бизнесменам в изгнании решения вопросов по расследованию по "Приватбанку" и сохранность активов в обмен на поддержку президента, в том числе – медийную.

      "Схемы" отправились в Израиль, чтобы найти олигарха Игоря Коломойского, который, похоже, в ближайшие недели может получить наибольшее влияние на государственную политику во времена своей деятельности – а вместе с тем и очередь желающих договориться именно с ним.

      От Женевы до Герцлии

      Город Герцлия в Израиле.

      Місто Герцлія в Ізраїлі, куди Ігор Коломойський перебрався із Женеви
      Город Герцлия в Израиле, куда Игорь Коломойский перебрался из Женевы

      Именно в этом курортном городке близ Тель-Авива с сентября прошлого года постоянно проживает украинский олигарх Игорь Коломойский.

      На его живописной набережной Коломойский записывал интервью с журналисткой Соней Кошкиной в ноябре прошлого года. А возле одного из отелей встречался с журналистом BBC в марте в этом году.

      Біля одного з готелів Герцлії Коломойський зустрічався із журналістом BBC у березні 2019-го
      Возле одного из отелей Герцлии Коломойский встречался с журналистом BBC в марте 2019 

      "Схемам" удалось идентифицировать израильский офис украинского олигарха с помощью фотографии. Она была сделана на террасе одного из бизнес-центров в деловом районе Герцлии.

      «Схеми» виявили ізраїльський офіс Коломойського за допомогою фотографії
      "Схемы" обнаружили израильский офис Коломойского с помощью фотографии

      Визитеры: генеральный директор "1+1" и бизнес-партнер Зеленского

      5 апреля 2019 года съемочная группа "Схем" заметила, как генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко зашел в здание идентифицированного ранее бизнес-центра.

      Гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко зайшов до будівлі бізнес-центру, де розташований офіс Коломойського
      Гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко зашел в здание бизнес-центра, где расположен офис Коломойского

      Именно в эфире "1+1" транслируются проекты студии "Квартал 95" и сериал "Слуга народа", где главного героя играет Владимир Зеленский в образе Василия Голобородько.

      В офисе Ткаченко провел более 3 часов. А уже через несколько минут после него оттуда же вышел мужчина в солнцезащитных очках и белой фуражке.

      Чоловік у сонцезахисних окулярах і білому кашкеті – відома в українській політиці часів Януковича особа
      Мужчина в солнцезащитных очках и белой фуражке – известное в украинской политике времен Януковича лицо

      Он – известное в украинской политике времен Януковича лицо. И у этого офиса он появится еще не раз.

      Впоследствии, как фиксировали "Схемы", через 20 минут здание бизнес-центра покинули двое мужчин.

      Один из них – совладелец студии "Квартал 95", бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского и бизнес-партнер и друг олигарха Коломойского Тимур Миндич.

      Із будівлі бізнес-центру вийшов Тімур Міндіч – бізнес-партнер Зеленського і друг олігарха Коломойського
      С здания бизнес-центра вышел Тимур Миндич – бизнес-партнер Зеленского и друг олигарха Коломойского

      В прошлом году "Схемы" заметили его на праздновании юбилея Коломойского в Женеве. В компании, в том числе, и шоумена Владимира Зеленского.

      Торік шоумен Володимир Зеленський прибув до Женеви на день народження Коломойського
      В прошлом году шоумен Владимир Зеленский прибыл в Женеву на день рождения Коломойского

      Примечательно, что сам Зеленский десять дней назад приехал сдавать анализы на автомобиле, зарегистрированном на Тимура Миндича.

      Здавати аналізи Зеленський приїхав на авто Міндіча
      Сдавать анализы Зеленский приехал на авто Миндича

      А вместе с Миндичем с офиса в Герцлии вышел и Михаил Киперман – бизнесмен условной группы "Приват", лидером которой считается Игорь Коломойский. Мужчины пешком двинулись к набережной.

      Разом із Міндічем із бізнес-центру вийшов Михайло Кіперман – бізнесмен умовної групи «Приват», лідером якої вважається Ігор Коломойський
      Вместе с Миндичем с бизнес-центра вышел Михаил Киперман – бизнесмен условной группы "Приват", лидером которой считается Игорь Коломойский

      Визитеры: экс-министр в розыске

      Именно там, на набережной, журналисты снова заметили мужчину в белой фуражке, который ранее выходил из бизнес-центра, где расположен офис олигарха Коломойского.

      Чоловік у білому кашкеті – Едуард Ставицький, екс-міністр уряду за президентства Януковича
      Мужчина в белой фуражке – Эдуард Ставицкий, экс-министр правительства при президентстве Януковича

      Правда, мужчина уже был без солнцезащитных очков. В нем "Схемы" узнали Эдуарда Ставицкого – экс-министра экологии и природных ресурсов и экс-министра энергетики и угольной промышленности правительства при президентстве Виктора Януковича.

      Едуард Ставицький залишив Україну після Революції гідності
      Эдуард Ставицкий покинул Украину после Революции достоинства

      Он покинул Украину после победы Революции достоинства. А в марте 2014 года во время обысков в помещениях Ставицкого, по словам правоохранителей, было найдено сорок килограммов золота, более четырех миллионов долларов наличными и более десяти ценных часов.

      Впоследствии от украинских правоохранителей также стало известно, что Эдуард Ставицкий получил израильское гражданство, а вместе с ним – и паспорт на имя Натан Розенберг. Он до сих пор скрывается от официального следствия в Израиле.

      Читайте также: Коломойский отсудит у украинцев 2 миллиарда, если выиграет удобный для него кандидат, – Фурса

      В Украине экс-министра энергетики подозревают в злоупотреблении служебным положением при отчуждении "Межигорья". Хотя сам он неоднократно подчеркивал, что дело против него считает сфабрикованным, а сам он в нем "стерилен".

      Через несколько дней "Схемы" вернулись в Израиль, в здание в Герцлии.

      Визитеры от "Возрождения"

      11 апреля журналисты заметили, как в здание зашел мужчина – и там его встретили еще два человека.

      11 квітня до будівлі зайшов чоловік – і там його зустріли ще двоє осіб
      11 апреля в здание зашел мужчина – и там его встретили еще два человека

      Этот человек – народный депутат Украины от депутатской группы "Возрождение" Андрей Шипко.

      Цей чоловік – депутат із групи «Відродження» Андрія Шипко
      Этот человек – депутат из группы "Возрождение" Андрей Шипко

      Позже на том же балконе, где Коломойский позировал для фото израильской газете, съемочная группа снова заметила его друга и совладельца студии "Квартал 95" – Тимура Миндича.

      Тімур Міндіч на балконі в будівлі, де розміщений офіс Коломойського
      Тимур Миндич на балконе в здании, где расположен офис Коломойского

      Среди посетителей "Схемы" также узнали народного депутата Украины и одного из руководителей депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

      Серед відвідувачів журналісти впізнали одного з керівників депутатської групи «Відродження» Віталія Хомутинніка.
      Среди посетителей журналисты узнали одного из руководителей депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника

      Вслед за Хомутынником здание оставил и его коллега по депутатской группе Андрей Шипко. В этот день в Верховной Раде было пленарное заседание.

      В тот же вечер, около десяти, с паркинга офисного здания выехал автомобиль "Шкода". За рулем – совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич.

      За кермом «Шкоди» – Тімур Міндіч
      За рулем "Шкоды" – Тимур Миндич

      На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский.

      На пасажирському сидінні – олігарх Ігор Коломойський
      На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский

      Авто направилось с бизнес-района города Герцлия в элитный район с частными поместьями на самом побережье. Там, на улице Галле-Тхелет, и живет Игорь Коломойский – через дорогу от своего друга Тимура Миндича.

      Авто з Міндічем і Коломойським попрямувало із бізнесового району Герцлії до елітного району з приватними маєтками
      ​Авто Миндичем и Коломойским направилось с бизнес-района Герцлии в элитный район с частными поместьями

      Там, на вулиці Ґалле-Тхелет, і мешкає Ігор Коломойський
      Там, на улице Галле-Тхелет, и живет Игорь Коломойский

      На следующий день, 12 апреля, народный депутат Шипко, которого журналисты заметили не впервые, снова пришел в здание, где располагается офис Коломойского – и ушел оттуда уже через час.

      12 квітня депутат Шипко знову прийшов до будівлі, де розташовується офіс Коломойського
      12 апреля депутат Шипко снова пришел в здание, где располагается офис Коломойского

      Позже возле офиса Коломойского появился Эдуард Ставицкий – и уже был не один, а с компанией.

      Едуард Ставицький прийшов до офісу не сам, а із компанією.
      Эдуард Ставицкий пришел в офис не один, а с компанией.

      И пока они находились в здании, туда же в очередной раз спешил депутат Шипко. Позже, почти через полтора часа, Ставицкий покинул помещение.

      Получается, министр-беглец две недели подряд по пятницам посещал бизнес-центр, где располагается офис Игоря Коломойского. И каждый раз находился там более часа. А второй – пришел туда не один.

      Не один оставил офисное здание и депутат Шипко – он вышел в компании Тимура Миндича.

      Депутат Шипко вийшов з офісу в компанії Тімура Міндіча
      Депутат Шипко вышел из офиса в компании Тимура Миндича

      В тот же вечер журналисты зафиксировали, как с паркинга офисного центра выехал главный бизнес-партнер Коломойского и экс-совладелец национализированного "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.

      Із паркінгу офісного центру виїхав головний бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов
      С паркинга офисного центра выехал главный бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов

      После Боголюбова офис оставил и сам олигарх Коломойский с неизвестным на пассажирском сиденье. Примечательно, что Коломойский использовал то же авто "Шкода", на котором обычно ездит Миндич.

      Після Боголюбова з паркінгу виїхав і олігарх Коломойський
      После Боголюбова с паркинга выехал и олигарх Коломойский

      Коломойський використав те ж авто «Шкода», на якому зазвичай їздить Міндіч
      Коломойский использовал то же авто "Шкода", на котором обычно ездит Миндич

      Фукс: въезд в Израиль – свободный

      14 апреля в фойе отеля The Ritz-Carlton Herzliya журналисты зафиксировали недавно российского, а ныне украинского влиятельного бизнесмена Павла Фукса, о котором неоднократно рассказывали "Схемы".

      У фойє готелю The Ritz-Carlton Herzliya журналісти зафіксували Павла Фукса
      В фойе отеля The Ritz-Carlton Herzliya журналисты зафиксировали Павла Фукса

      Украинские СМИ говорили о Фуксе еще с 2015 года.

      С тех пор журналисты неоднократно писали о переходе под контроль бизнесмена ряда украинских компаний, которыми ранее владели чиновники времен Януковича.

      В частности, о бизнесе по добыче газа из украинских недр.

      И хотя сам Павел Фукс отрицал эту информацию, ряд профильных изданий писал то, что контроль над скандально известной компанией "Голден Деррик", которая раньше принадлежала министру Ставицкому, перешел именно к нему.

      И если Павлу Фуксу действительно удалось сначала получить контроль над бывшим бизнесом Эдуарда Ставицкого, а потом еще и окончательно его узаконить – то за счет чего это стало возможным?

      Возможно, потому, что Павел Фукс нашел общий язык с влиятельными украинскими чиновниками?

      Ранее "Схемы" фиксировали его визиты в Министерство внутренних дел и в Администрацию президента.

      Кроме того, Павел Фукс уже давно дружит с Игорем Коломойским, который, похоже, нашел общий язык с министром-беглецом Эдуардом Ставицким.

      И по стечению обстоятельств, именно компания Ставицкого, по утверждениям профильных СМИ, могла попасть в сферу влияния бизнесмена Павла Фукса.

      В декабре прошлого года в украинских СМИ появилась информация о том, что бизнесмена Павла Фукса не впустили на территорию Израиля. Позже в интервью он и сам это подтвердил.

      Читайте также: Теперь знаем, кто марионетка Коломойского, – Зеленский о ситуации с "Приватбанком"

      Впрочем, судя по тому, что съемочная группа встретила бизнесмена на террасе пятизвездочной гостиницы в городе Герцлия, где живет Игорь Коломойский, – эта проблема уже решена.

      Вечером того же дня, 14 апреля, журналисты снова заметили генерального директора "1+1" Александра Ткаченко, который на этот раз пришел домой к инвестору телеканала Игорю Коломойскому.

      14 квітня журналісти знову помітили гендиректора “1+1” Олександра Ткаченка, який цього разу прийшов додому до Коломойського
      14 апреля журналисты снова заметили гендиректора "1+1" Александр Ткаченко, который на этот раз пришел домой к Коломойскому

      Получается, на прошлой неделе Ткаченко посещал израильский офис Коломойского. А уже на этой неделе снова прилетел в Израиль для встречи с владельцем телеканала "1+1".

      А уже на следующий день, 15 апреля, в офисное здание, где расположен офис Коломойского, приезжал мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Павел Фукс.

      15 квітня до офісної будівлі, де розміщений офіс Коломойського, приїжджав мер Харкова Геннадій Кернес і бізнесмен Павло Фукс
      15 апреля в офисное здание, где расположен офис Коломойского, приезжал мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Павел Фукс

      "Схемы" обратились к самому Игорю Коломойскому за комментарием относительно цели визитов упомянутых лиц в бизнес-центр, где располагается его офис, и к нему домой.

      ​«Схеми» звернулися до самого Ігоря Коломойського за коментарем стосовно мети візитів згаданих осіб
      "Схемы" обратились к самому Игорю Коломойскому за комментарием относительно цели визитов упомянутых лиц

      Олигарх подтвердил, что к нему приезжали депутаты из группы "Возрождение". Но встречу с мажоритарщиком Шипком он объяснил своими локальными бизнес-интересами в округе.

      – Мы видели, что к вам приезжал господин Хомутынник, который является вашим бизнес-партнером, и господин Шипко, который также является членом депутатской группы...

      – "Возрождение". И мажоритарным депутатом в округе, где я имею большой интерес в предприятиях, которые там есть. Это "Никопольский ферросплавный" и, по-моему, "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Я там акционер. И он там народный депутат. И мы просто обсуждали вопросы локального характера. Местного никопольского характера. Никопольско-Орджоникидзевского. Точнее сейчас – Покровского. Ничего больше.

      – Ну, то есть вы имеете влияние. Человек приехал из Киева или из Днепра к вам в Израиль...

      – Послушайте, ну он же не приехал куда-то на Камчатку или куда-то в Новосибирск. Они приехали в Израиль, в центр мировых религий – здесь есть чем заниматься. Можно еще какие-то свои личные вопросы решить, медицинские. Кто-то приехал помолиться в Иерусалим. Ну, и если я здесь нахожусь – нет ничего страшного или постыдного в том, что мы с ними виделись.

      Олігарх підтвердив, що до нього приїжджали депутати із групи «Відродження»
      Олигарх подтвердил, что к нему приезжали депутаты из группы "Возрождение"

      А на встрече с Хомутынником, по словам олигарха, обсуждали перспективы партии "Возрождение" – к которой, отметил Коломойский, он никогда не скрывал симпатий.

      – С Хомутынником у нас есть... Вы же сказали, бизнес-партнеры. Ну, раз мы бизнес-партнеры, нам было что обсудить о бизнесе, кроме всего прочего. То, что касается политики – да, его тоже интересовала дальнейшая судьба партии "Возрождение" и депутатской группы "Возрождение" – как это будет выглядеть и что будет дальше. Ну, все обсуждают – какая система выборов будет, например.

      – Но они приезжают к вам обсуждать...

      – Потому что мы – внутри системы. Мы являемся, скажем так, людьми неравнодушными. Я никогда не скрывал, что симпатизирую партии "Возрождение" или депутатской группе "Возрождение". Правильно? И депутаты, которые там есть, мне тоже небезразличны.

      А на зустрічі із Хомутинніком, за словами олігарха, обговорювали перспективи партії «Відродження»
      А на встрече с Хомутынником, по словам олигарха, обсуждали перспективы партии "Возрождение"

      На днях в комментарии изданию "НВ" Хомутынник заявил, что будет поддерживать законопроекты Владимира Зеленского в случае его победы.

      В то же время Коломойский решительно возразил, что обсуждал любые бизнес вопросы с экс-министром Эдуардом Ставицким – которого "Схемы" дважды фиксировали возле его офиса.

      – Мы также несколько раз видели, что Эдуард Ставицкий приезжал к вам...

      – Ставицкий здесь живет уже шестой год. Мы с ним общаемся.

      – То есть он к вам приезжал в прошлую пятницу и позапрошлую?

      – Мы с ним общаемся постоянно. Каждую пятницу. В шаббат мы с ним общаемся.

      – Ну он до шаббата приезжал.

      – У нас с ним нет никакого бизнеса, никаких дел, мы всегда встречаемся в шаббат. У нас есть площадка, где мы отмечаем шаббат. Мы с ним общаемся достаточно регулярно, но никакого бизнеса, никаких дел не имеем и никакие вопросы, связанные с его проблемами, не обсуждаем. Я имею в виду те, что сложились по результатам его работы в Кабмине, или где он там работал. В Кабмине времен Януковича.

      Читайте также: Зеленский ответил, уйдет ли в отставку, если Коломойского поймают на коррупции

      Однако сам Ставицкий отрицает, что общался с Коломойским: сначала заявил, что отсутствовал в упомянутые дни в Израиле. Но после упоминания журналиста о том, что его видели, он начал вспоминать – что такое было возможно.

      – Вы посещали 5 и 12 апреля офис Коломойского Игоря в Израиле. Хотел спросить, по каким причинам? В прошлую пятницу и в позапрошлую пятницу.

      – Нет, такого не могло быть. Я был как раз не в Израиле вообще.

      – В Герцлии, вы посещали, мы вас видели просто.

      – Вы видели меня?

      – Да-да.

      – Не знаю ... 12-го, может, я заходил ...

      Услышав, что его заметили у здания, где расположен офис Коломойского, Эдуард Ставицкий начал спрашивать о деталях и всячески уклонялся от прямого ответа.

      – А какой офис? Я с господином Коломойским вообще сейчас не общался.

      – 12 апреля и 5 апреля. Где-то в послеобеденное время, около 17:00. 5 апреля вы сами приехали, а 12-го были в компании трех мужчин.

      – Я шел в другое место. Там же на первом этаже, я не помню... А там у господина Коломойского офис?

      – Да.

      – А на каком этаже и где?

      – На последнем.

      – На последнем? Прошу прощение. Не могу ничем помочь.


      ​Но, как заметила съемочная группа, 12 апреля Ставицкий от здания, где располагается офис Коломойского, уехал отдельно – как отдельно уехал и олигарх.

      12 квітня Ставицький від будівлі, де розташовується офіс Коломойського, поїхав окремо
      12 апреля Ставицкий от здания, где располагается офис Коломойского, уехал отдельно

      Павел Фукс давно дружит с Игорем Коломойским, который, похоже, нашел общий язык с министром-беглецом Эдуардом Ставицким. И именно компания Ставицкого, по утверждениям профильных СМИ, могла попасть в сферу влияния бизнесмена Павла Фукса. Сам Коломойский подтвердил "Схемам", что Фукс прибыл в Израиль, но заверил, что с ним не виделся.

      Сам Коломойський підтвердив, що Фукс прибув до Ізраїлю, але запевнив, що з ним не бачився
      Сам Коломойский подтвердил, что Фукс прибыл в Израиль, но заверил, что с ним не виделся

      – Есть компания "Голден Деррик", которая...

      – Я к ней никакого отношения не имею. Он ее продал, по-моему, Фуксе.

      – Я и хотел спросить. Есть Ставицкий и ваши отношения со Ставицким. Есть Павел Фукс и ваши отношения... Вы способствовали?

      – ... и при этом у меня нет ни одного бизнес-интереса в компании "Голден Деррик". Поэтому, если бы я способствовал, я бы взял комиссионные в виде какого-то интереса в "Голден Деррика". Но я не брал, поэтому не способствовал этому.

      Впрочем, сам Ставицкий – несмотря на слова Коломойского – почему-то настаивает, что не имеет никакого отношения к этой компании.

      – Что касается компании "Голден Деррик". Продавали ли вы ее Павлу Фуксу?

      – Я вообще никогда не имел отношения к этой компании. Это все сплетни и слухи.

      Кроме того, "Схемы" поинтересовались у Коломойского визитами Тимура Миндича, но олигарх заявил, что слова о том, что они являются "бизнес-партнерами", – слишком громкие: "Я не такой с ним бизнес-партнер, как, например, партнер с Боголюбовым".

      – Господин Зеленский заявил, что его президентскую кампанию финансировал, в том числе, "Квартал Квартал 95".

      – Но я не являюсь владельцем.

      – Но вы имеете определенную связь с господином Миндичем.

      – Смотрите, это совершенно отдельное. У нас там есть один небольшой бизнес – и то, я там сбоку где-то.

      – Финансировали ли вы или аффилированные с вами люди кампанию Зеленского?

      – Нет. Миндич не является аффилированным со мной человеком. И поэтому я за него говорить не буду. Финансировал он непосредственно, или если это их компания финансировала – ничего страшного. Я не финансировал и Миндичу денег на финансирование не давал. И – насколько мне известно – тоже лично денег не давал.

      Коломойський про Міндіча: я не такий з ним бізнес-партнер, як, наприклад, партнер із Боголюбовим
      Коломойский о Миндиче: я не такой с ним бизнес-партнер, как, например, партнер с Боголюбовым

      Вместе с тем, в ответ на вопрос о визитах Александра Ткаченко Игорь Коломойский заявил, что он приехал в своих "семейных делах".

      – Влияете ли вы на редакционную политику "1+1"? Поскольку мы видели, что вы имели встречи с господином Ткаченко. Он также приезжает сюда. Для чего он приезжает? 

      – Вот видите, он сейчас здесь, а в офисе его нет и не будет. Он приехал в своих семейных делах. В медицинских, насколько я знаю. Но я видел, общался с ним. Все находятся в очень нервном и возбужденном состоянии благодаря нашему гаранту Конституции и защитнику свободы слова Петру Алексеевичу.

      – То есть ваши встречи с Александром Ткаченко могут свидетельствовать о том, что вы влияете на редакционную политику "1+1"?

      – Нет. Не могут свидетельствовать. Потому что попробуйте повлияйте на них. И тем более, я влияю? Ну нет такого. Это невозможно сделать.

      А визит городского головы Харькова Геннадия Кернеса Игорь Коломойский объяснил простым желанием вместе выпить кофе.

      Візит Кернеса Коломойський пояснив простим бажанням разом випити каву
      Визит Кернеса Коломойский объяснил простым желанием вместе выпить кофе

      – Также сегодня к вам приехал господин Кернес.

      – Господин Кернес приехал не сегодня и не ко мне. А приехал в своих медицинских вопросах. А мы с ним давно не виделись, просто решили выпить кофе.

      Однако, по информации наших источников, мэр Харькова Геннадий Кернес прилетел в Израиль на один день.

      Спросили "Схемы" также и об экс-главе Администрации Януковича народного депутата Сергея Левочкина.

      – Относительно господина Левочкина. Он приезжал...

      – Это и для меня было большое удивление. То есть, я у него никогда не был на дне рождения, а он у меня, кажется, один раз за все время – когда мне было 55, и здесь он приехал на день рождения. Ну, он пришел с Палицей вместе. Они общаются.

      Игорь Палица – близкий соратник Коломойского. Он – экс-глава Одесской ОГА. А сейчас – председатель Волынского облсовета.

      – Много людей было. Поэтому когда Палица говорит, что Левочкин приехал в Израиль, я говорю: ну, хорошо. Я ему позвонил и говорю, что у меня день рождения. Так что, приходи, уже раз ты здесь оказался, так и на день рождения приходи. Он пришел. Мы хорошо провели время. Весело.

      – Мы просто понимаем, что господин Левочкин – серьезный игрок на политическом поле Украины.

      – Был.

      – Мы понимаем, что он также участвовал в той встрече, когда решалась судьба президентства Петра Порошенко в Вене. И здесь кандидат в президенты Зеленский выходит на лидирующие позиции, у вас день рождения и Левочкин ни с того, ни с сего, как вы сами сказали, прилетает к вам в Израиль.

      – Мы с ним говорили о политике не так много. Никаких попыток через меня повлиять на Зеленского или каким-то образом что-то обсудить – будущее, настоящее или что-то еще – не было. Не было ни одной попытки.

      Другие визитеры в эфир комментариев не предоставили.

      Читайте также: Кто посещает офис олигарха Коломойского: журналистское расследование

      Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина объясняет, что олигархи видят в выборах удобную возможность усилить свое влияние: "Олигархи, естественно, заинтересованы усилить свое влияние на государственную политику в Украине. Это влияние можно усилить только при посредничестве или президентских, или парламентских выборов".

      Похожее мнение высказывает и исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Он считает, что олигархи прежде всего заинтересованы в рычагах влияния на экономические решения: "Тебе надо остаться у власти любым образом. И не потому, что тебе нужна власть как власть. А тебе нужна власть для того, чтобы иметь возможность влиять в первую очередь на экономические решения, которые принимаются в Украине. Ты должен, насколько это возможно, контролировать ситуацию. Ты должен оставлять украинскую экономику закрытой", – рассказывает он.

      Пять лет назад, как утверждают участники процесса, ключевую роль в победе на выборах нынешнего президента Порошенко сыграли именно кулуарные договоренности с олигархами. Сегодня, спустя пять лет, накануне второго тура президентских выборов лидер гонки Владимир Зеленский имеет очевидную связь с одним из олигархов. Олигархом, который всегда имел влияние на принятие государственных решений на высоком уровне. Олигархом, который уже почти два года не посещает Украину из-за возможных проблем с законом из-за расследования о выводе средств из "Приватбанка". Олигархом, который, имея израильское гражданство, больше чем полгода назад перебрался из швейцарской Женевы в государство Израиль, которое не выдает своих граждан на запросы правоохранительных органов. Олигархом, который уже через неделю может получить влияние на высшую должность в стране. И как Игорь Коломойский использует это влияние – зависит именно от визитеров его израильского офиса.

      – Вы планируете советовать или влиять на Зеленского?

      – Ну, если он решит что-то у меня спросить, то я, конечно же, могу дать ему совет. Но это – если у него будет такая необходимость.

      – Я понимаю, что должности вас не интересуют. Но влиять на то, кого назначат на эти должности, вы планируете или нет?

      – Нет, у меня таких планов нет. Мы должны же быть честными перед собой. Если мы хотим перезагрузку – она должна начаться прежде всего с себя. То есть, если мы будем влиять или давить, или советовать – я имею в виду, делать предложения, от которых невозможно отказаться – ну, тогда мы ничего не достигли. Просто в очередной раз обманули сорок миллионов людей и будем ждать новое падение вниз.

      Штаб Зеленського в день першого туру виборів
      Штаб Зеленского в день первого тура выборов

      У кандидата Зеленского достаточно денег, чтобы для своей президентской кампании снять любого юриста, но он нанял именно юриста, который работает с Коломойским.

      И если даже представить, что Коломойский сможет не влиять на Зеленского, то сможет ли Зеленский быть президентом без влияния Коломойского?

      – Вы не планируете на сегодня людей из своего окружения или людей, которые с вами в нормальных отношениях, интегрировать в новую систему, если победит Зеленский?

      – Смотрите, я считаю, что я не буду теневым руководителем страны и серым кардиналом.

      – То есть, Администрация президента в Герцлию не переедет?

      – Нет. И в Герцлию не переедет. И в Женеву не переедет. То есть, она будет на улице Банковой в Киеве, если не перенесут на другой адрес. И назначение будет осуществлять – опять же – президент, в рамках своих полномочий.

      Читайте также: Порошенко предупредил о возможном дефолте из-за отмены национализации "Приватбанка"

      – Если победит Зеленский, вы вернетесь в Украину?

      – Конечно. Ну, я и так планировал ранее вернуться, но там сейчас всевозможные случаи. Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, и еще до первого тура. Но потому, что такая острая политическая борьба... И чтобы не вносить суматоху и переполох, я решил здесь спокойно отсидеться и не раздражать никого в Украине.

      blog_ava
      Срочное заседание СНБО из-за отмены национализации "Приватбанка": основные тезисы
      сегодня
      822
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Расследования Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование
      сегодня , 02:15 Кто посещает Коломойского перед выборами и при чем здесь Зеленский: шокирующее расследование
      94
      Главные новости 18 апреля: Зеленский показал команду и национализацию "Приватбанка" отменили
      сегодня , 00:03 Главные новости 18 апреля: Зеленский показал команду и национализацию "Приватбанка" отменили
      183
      Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      18 апреля , 22:51 Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      Артем Овдієнко 2759
      Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать
      18 апреля , 21:40 Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать
      Антон Голобородько 923
      Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76
      18 апреля , 21:31 Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76
      Євген Назаренко 460
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук