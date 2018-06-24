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Кто посетил модный показ Dior: звездный фотообзор

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Ким Джонс и Белла Хадид
Ким Джонс и Белла Хадид / vogue.ua

Неделя моды в Париже собирает в столице Франции самых известных звезд фэшн-индустрии. Модный дом Dior в очередной раз отличился не только показом дебютной коллекции мужской одежды Кима Джонса Dior Homme весна-лето 2019, но и звездными гостями.

Фэшн-событие происходило на самом высоком уровне, а присутствие звездных гостей лишь привлекло внимание мировых СМИ. Модный показ Dior модельера посетили такие знаменитости, как креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд, модельеры Кензо Такада и Вирджил Абло, дизайнер Виктория Бекхэм, модели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Белла Хадид, Наталья Водянова и другие.

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Среди звезд Голливуда и музыкальной индустрии на показе также можно было встретить певицу Риту Ору, рэпера A$AP Rocky и актеров Роберта Паттинсона и Даррена Криса. Все "селебретис" выглядели очень эффектно и стильно.


Белла Хадид


Карл Лагерфельд и Пьетро Беккари


Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл


Кензо Такада


Антуан Арно и Наталья Водянова


Рита Ора


Роберт Паттинсон


A$AP Rocky


Вирджил Абло


Ким Джонс и Белла Хадид


Виктория Бэкхем


Такаши Мураками

Теги: LifeStyle Голливуд Наоми Кэмпбелл Виктория Бекхэм Белла Хадид Мода Музыка
Источник: Vogue.ua
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