Кто посетил модный показ Dior: звездный фотообзор

Неделя моды в Париже собирает в столице Франции самых известных звезд фэшн-индустрии. Модный дом Dior в очередной раз отличился не только показом дебютной коллекции мужской одежды Кима Джонса Dior Homme весна-лето 2019, но и звездными гостями.

Фэшн-событие происходило на самом высоком уровне, а присутствие звездных гостей лишь привлекло внимание мировых СМИ. Модный показ Dior модельера посетили такие знаменитости, как креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд, модельеры Кензо Такада и Вирджил Абло, дизайнер Виктория Бекхэм, модели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Белла Хадид, Наталья Водянова и другие.

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Среди звезд Голливуда и музыкальной индустрии на показе также можно было встретить певицу Риту Ору, рэпера A$AP Rocky и актеров Роберта Паттинсона и Даррена Криса. Все "селебретис" выглядели очень эффектно и стильно.



Белла Хадид



Карл Лагерфельд и Пьетро Беккари



Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл



Кензо Такада



Антуан Арно и Наталья Водянова



Рита Ора



Роберт Паттинсон



A$AP Rocky



Вирджил Абло



Ким Джонс и Белла Хадид



Виктория Бэкхем