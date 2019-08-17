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      Кто пострадал в результате смертельного пожара в отеле в Одессе: имена госпитализированных

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      Назвали имена людей, госпитализированных в результате пожара в гостинице "Токио Стар"
      Назвали имена людей, госпитализированных в результате пожара в гостинице "Токио Стар" / Соцсети

      Из-за пожара в гостинице "Токио стар" в ожоговом отделении Одесской городской клинической больницы №10 находятся 7 человек. Еще два человека попали в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. Зато два мужчины, являющиеся гражданами других государств, от госпитализации отказались.

      Как рассказал во время брифинга начальник Одесской областной полиции Олег Бех, в Одесской городской клинической больнице сейчас находятся:

      – 25-летняя Виктория Козлова (Одесса, ее состояние – стабильно тяжелое);

      – 20-летний Сергей Васильев (Великомихайловский район Одесской области, военнослужащий);

      – 28-летний Николай Довгий (житель Сум, состояние – тяжелое);

      – 23-летняя Елена Хомич (Херсонская область, состояние – стабильно тяжелое);

      – 16-летняя Екатерина Русских (Великомихайловский район Одесской области, состояние – тяжелое).

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      Кроме того, в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра попал 22-летний житель Беляевского района Одесской области. Врачи ему диагностировали ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок.

      Также сюда поместили 41-летнего жителя Мариуполя. Он получил отравление продуктами горения и сейчас его состояние является тяжелым.

      В то же время 59-летний гражданин Литвы Роман Чернявский и гражданин Сьерра-Леоне от госпитализации отказались. Правда последнего сперва все же госпитализировали, но тот написал соответствующее заявление. Также мужчина заявил, что намерен отбыть на родину.

      Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел ночью 17 августа. В результате погибли по меньшей мере 9 человек и еще 19 пострадали. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

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      Сейчас полиция рассматривает три основные версии причин пожара:

      – умышленный поджог с целью скрыть убийство,

      – нарушение правил пожарной безопасности;

      – неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля.

      18 августа в Одессе и области объявлено днем траура.

      СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В ОТЕЛЕ "ТОКИО СТАР" В ОДЕССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Полиция Расследования
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