Кто пострадал в результате смертельного пожара в отеле в Одессе: имена госпитализированных
Из-за пожара в гостинице "Токио стар" в ожоговом отделении Одесской городской клинической больницы №10 находятся 7 человек. Еще два человека попали в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. Зато два мужчины, являющиеся гражданами других государств, от госпитализации отказались.
Как рассказал во время брифинга начальник Одесской областной полиции Олег Бех, в Одесской городской клинической больнице сейчас находятся:
– 25-летняя Виктория Козлова (Одесса, ее состояние – стабильно тяжелое);
– 20-летний Сергей Васильев (Великомихайловский район Одесской области, военнослужащий);
– 28-летний Николай Довгий (житель Сум, состояние – тяжелое);
– 23-летняя Елена Хомич (Херсонская область, состояние – стабильно тяжелое);
– 16-летняя Екатерина Русских (Великомихайловский район Одесской области, состояние – тяжелое).
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Кроме того, в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра попал 22-летний житель Беляевского района Одесской области. Врачи ему диагностировали ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок.
Также сюда поместили 41-летнего жителя Мариуполя. Он получил отравление продуктами горения и сейчас его состояние является тяжелым.
В то же время 59-летний гражданин Литвы Роман Чернявский и гражданин Сьерра-Леоне от госпитализации отказались. Правда последнего сперва все же госпитализировали, но тот написал соответствующее заявление. Также мужчина заявил, что намерен отбыть на родину.
Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел ночью 17 августа. В результате погибли по меньшей мере 9 человек и еще 19 пострадали. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.
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Сейчас полиция рассматривает три основные версии причин пожара:
– умышленный поджог с целью скрыть убийство,
– нарушение правил пожарной безопасности;
– неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля.
18 августа в Одессе и области объявлено днем траура.
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17 серп 2019Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі: фото
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