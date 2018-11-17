Кто приказал убить журналиста Хашогги: резонансе выводы ЦРУ

Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Таким образом, все заявления саудовских властей, что он вообще не имеет отношения к этому преступлению опровергаются.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте также: Жестокое убийство журналиста Хашогги: СМИ назвали заказчика

Как выяснили в ЦРУ, команда из 15 саудовских агентов вылетела в Стамбул на правительственном самолете в октябре. Как утверждают в спецслужбе, именно они убили Хашогги внутри саудовского консульства, куда журналист прибыл, чтобы получить документы, необходимые для бракосочетания с турецкой женщиной.

Чтобы сделать такие выводы, ЦРУ исследовала несколько источников, в частности телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашогги. Этот звонок перехватила разведка США.

Так, Халид сказал журналисту, что тот должен появиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и уверял его в том, что это безопасно.

Собеседники издания, со своей стороны, уточняют, что пока остается неясным, знал ли Халид, что Хашогги убьют, однако точно известно, что позвонил он журналисту по указанию своего брата.

По словам пресс-секретаря посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатимы Башен, посол и Хашогги никогда не обсуждали "что-нибудь, связанное с поездкой в ​​Турцию".

Также дипломатка подчеркнула, что "предпологаемые выводы ЦРУ являются ложными".

"Мы слышали и продолжаем слышать различные теории, однако подтверждения этим спекуляциям нет", – сказала она в комментарии журналистам издания.

Сам посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах также отреагировал на публикацию WP.

"Как мы и заявили The Washington Post, последний контакт, который у меня был с Хашогги, был с помощью СМС 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, уж точно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-то причине. Я прошу правительство США предоставить информацию относительно этих обвинений", – отметил он на своей странице в Twitter.

Читайте также: Какими были последние слова жестоко убитого журналиста Хашогги

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 16, 2018

В издании добавляют, что такие выводы ЦРУ основаны и на роли наследного принца в Саудовской Аравии – Мухаммед бен Сальман Аль Сауд является фактически руководителем страны и контролирует даже незначительные вопросы, поэтому он, как минимум, должен был знать о подготовке и о самом убийство Хашогги и мог быть вовлечен в это .

В то же время журналисты заметили, что в ЦРУ рассматривают наследного принца как "хорошего технократа", правда он также является "высокомерным" и "его легко вывести из себя", поскольку принц не понимает, что некоторые вещи могут пойти не по его сценарию. Аналитики спецслужбы утверждают, он настолько прочно захватил власть в королевстве, что даже не боится ее потерять после скандала с Хашогги.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что прииказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

По известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле? В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.