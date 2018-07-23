Кто принимает более обдуманные решения – дети или взрослые: ответ ученых

С возрастом люди принимаются все меньше обдуманных решений, причем этот показатель резко возрастает уже в период между 4 и 5 годами нашей жизни.

Такой неожиданный вывод сделали ученые из университета Вотерлу в Канаде, пишет Knife.

Это происходит потому что с возрастом мы начинаем игнорировать все больше информации, необходимой для принятия решения. Это и приводит к частым ошибкам.

Так четырехлетние дети еще держат в голове всю информацию, а уже до шестилетнего возраста действуют как взрослые и отвергают информацию, которая кажется им не нужно1.

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Эксперимент провели на 288 дошкольниках. Ученые определяли, какой информацией те чаще пользуются – числовой или социальной.

95% шестилетних и 70% пятилетних детей опирались только на социальную информацию, среди четырехлетних эта цифра достигала всего 45%.