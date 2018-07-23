03:17
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Дети
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Кто принимает более обдуманные решения – дети или взрослые: ответ ученых

15 Читати новину українською
Дети меньше считаются со стереоотипамы, а больше с фактамы
Дети меньше считаются со стереоотипамы, а больше с фактамы / Unsplash

С возрастом люди принимаются все меньше обдуманных решений, причем этот показатель резко возрастает уже в период между 4 и 5 годами нашей жизни.

Такой неожиданный вывод сделали ученые из университета Вотерлу в Канаде, пишет Knife.

Это происходит потому что с возрастом мы начинаем игнорировать все больше информации, необходимой для принятия решения. Это и приводит к частым ошибкам.

Так четырехлетние дети еще держат в голове всю информацию, а уже до шестилетнего возраста  действуют как взрослые и отвергают информацию, которая кажется им не нужно1.

Читайте также: Ученые выяснили с какого возраста мы запоминаем

Эксперимент провели на 288 дошкольниках. Ученые определяли, какой информацией те чаще пользуются – числовой или социальной.

95% шестилетних и 70% пятилетних детей опирались только на социальную информацию, среди четырехлетних эта цифра достигала всего 45%.

Теги: LifeStyle наука Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 23 июля: "Столичное море", поляк устроил резню в Киеве
23 июля, 23:06 Главные новости 23 июля: "Столичное море", поляк устроил резню в Киеве
236
Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
23 июля, 23:00 Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
Сергій Фурса 62
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
23 июля, 22:01 Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
Михайло Поживанов 1974
От геологов до юристов: стоимость обучения в украинских вузах
23 июля, 20:59 От геологов до юристов: стоимость обучения в украинских вузах
301
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук