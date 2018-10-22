Кто саботирует следственный эксперимент по делу расстрела Небесной Сотни

Должны строить Музей, а следственный эксперимент на этой территории еще и не начинали. Родственники и адвокаты погибших Героев Небесной Сотни еще в июле обратились в ГПУ с просьбой демонтировать на улице Институтской Мемориал Небесной Сотни.

Это нужно, чтобы воспроизвести события 20 февраля 2014 года, когда погибли шесть человек и более десятка получили ранения.

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Определить, откуда стреляли, экспертам помогут 3D-технологии. Но сначала нужно убрать стенды с фотографиями. Соответствующее поручение коммунальщикам должны были дать в Киевсовете.

Последняя саботирует процесс, говорят в Генпрокуратуре. Такого же мнения и родные погибших.

Значение имеет каждый миллиметр. На этом "пяточке" погибло много ребят, в том числе мой сын. Сейчас здесь возвышение, точно установить (откуда стреляли – 24) компьютерная 3D-модель потом не сможет. А мне это очень важно. Как отцу,

– сказал отец погибшего Владимир Голоднюк.

Результаты эксперимента станут доказательством по делу об убийстве людей 20 февраля. Рассмотрение производства продолжается с 2015 года. На скамье подсудимых – 5 сотрудников спецподразделения "Беркут" – так называемой "Черной роты".

В общем, во время противостояния 18-21 февраля 2014 погибло 82 человека, сотни получили ранения.