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Кто самый дорогой игрок УПЛ не из "Динамо" и "Шахтера": неожиданные данные

157 Читати новину українською
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль

Авторитетное издание Transfermarkt обновило данные о цене на игроков, выступающих в УПЛ. Традиционно самые дорогие – у донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

По данным издания, самые дорогие игроки, которые выступают в УПЛ, играют в "Шахтере" – Исмаили, Тайсон и Марлос. Они оценены в 11 миллионов долларов.

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Самый дорогой игрок "Динамо" – Виктор Цыганков. Его цена – 8 миллионов евро. При этом он лишь на шестом месте. Однако не он самый дорогой украинец. Если не учитывать Марлоса, который получил украинское гражданство, самым дорогим украинцем является Тарас Степаненко – 10 миллионов евро.

Если же не считать игроков "Динамо" и "Шахтера", которые заняли первые 26 позиций (14 "горняков" и 12 "динамовцев"), то среди других клубов самым дорогим является игрок львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль. Transfermarkt оценил колумбийца в 2,5 миллиона евро. Далее уже следует игрок "Зари" Александр Караваев – 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что общая стоимость 310 игроков, выступающих в УПЛ, оценена в 257,23 миллиона евро. Самый дорогой состав у "Шахтера" – 107,5 миллиона евро. Состав "Динамо" оценен в 66,9 миллиона евро. На третьем месте "Заря" – 13,8 миллиона евро. Далее следуют "Ворскла" (12,1 миллиона евро) и "Карпаты" (11 миллионов евро). Остальные команды оценены в менее 8 миллионов евро. Самый дешевый клуб – "Арсенал-Киев" – 5,4 миллиона евро.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Арсенал-Киев ФК Десна ФК Олимпик ФК Черноморец ФК Карпаты ФК Александрия ФК Ворскла ФК Мариуполь ФК Львов ФК Заря Шахтер Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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