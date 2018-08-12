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Кто схватил российский триколор, должен быть лишен украинского паспорта, – нардеп

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Юрий Береза предлагает лишать гражданства Украины всех, кто унижает ее
Юрий Береза предлагает лишать гражданства Украины всех, кто унижает ее / Фото из свободных источников

Всех жителей оккупированных территорий Украины, которые публично унижали страну, размахивали российскими флагами и выбрали гражданство РФ, нужно лишать украинского гражданства. Относительно других категорий должно вестись следствие.

Такое мнение в комментарии ресурса "Обозреватель" высказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов,
– заявил народный избранник.

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Парламентарий добавил, что в случае, "если человек публично заявлял, что Украина – это га*но, а Россия – это все", его нужно лишить украинского гражданства, однако здесь есть еще несколько моментов.

"Есть люди, которые получали паспорт сознательно, но втайне. С ними должны работать спецслужбы, и по результатам так же автоматически лишать украинского гражданства. И еще один момент: есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. В отношении них должно проводиться расследование и по решению суда лишать гражданства", – рассказал Береза.

К слову, в России планируют принять закон, который предусматривает упрощение получения гражданства РФ, в частности для украинцев, а именно – для людей, "которые проживают в странах, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима".

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Российская пропаганда Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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