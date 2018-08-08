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Кто сказал, что Путин вечен, – Тука о компенсации РФ за агрессию в Украине

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Тука уверен, что Россия возместит ущерб, нанесенный агрессией в Украине
Тука уверен, что Россия возместит ущерб, нанесенный агрессией в Украине / Фото из открытых источников

Российской Федерации придется возместить убытки, которые Украина понесла в результате оккупации страной-агрессором Донбасса и Крыма, но этот процесс не будет быстрым.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Апостроф".

По его словам, анонсированный Президентом Петром Порошенко межведомственный координационный орган, который должен заставить Россию возместить убытки за оккупацию украинских территорий, уже в процессе создания. Положение о его создании сейчас находится в Министерстве юстиции на юридическом мониторинге. Политик отметил, что сейчас надо решить целый комплекс вопросов, связанных с нанесением ущерба Украине.

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В то же время, на вопрос о том, есть ли возможность оценить объем ущерба на подконтрольных территориях, Тука ответил утвердительно.

"Здесь нам нужно очень тщательно сотрудничать с нашими спецслужбами, у которых очень разветвленная агентурная сеть, для того, чтобы собрать вместе всю информацию и обобщить, проанализировать ее. Это огромный пласт работы", – сказал он.

В то же время, чиновник отметил, что этот процесс компенсации убытков Россией для Украины не произойдет быстро.

"Не надо обманывать ни себя, ни наших людей, рассказывая о том, что только подсчитаем, только будет решение суда – и на следующий день Россия нам все компенсирует. Это не соответствует действительности. Надо быть реалистами, честными перед собой и перед гражданами. Представим себе ситуацию: 1944 год, кто тогда мог какие-то даты называть, когда Германия будет компенсировать убытки? Но факт есть факт, он состоялся. убытки были оплачены", – подчеркнул замминистра.

При этом политик уверен, что Россия будет всячески сопротивляться, как в процессе судебных процессов, так и после решения о необходимости возместить ущерб за оккупацию. Однако он считает, что добиться выплаты репараций возможно.

Кто сказал, что Путин вечен и Россия в современном виде тоже вечная? Я прекрасно осознаю, что будет оказано огромное сопротивление как со стороны самой Российской Федерации, так и будут применены международные механизмы с привлечением различных пророссийских политических или международных структур для лоббирования интересов РФ именно в этом вопросе. Но это никак не свидетельствует о том, что, во-первых, этого не надо делать и, во-вторых, что это невозможно. Я убежден, что именно так и будет, но когда это произойдет, это зависит от многих внешних факторов,
– отметил Тука.

Напомним, 1 августа Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству как можно быстрее создать координационный орган, который сформирует претензию Украины  России для возмещения убытков, причиненных на Донбассе и в Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Деньги Владимир Путин Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Георгий Тука
Источник: 24 Канал
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