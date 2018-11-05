Кто скупил украинские долговые облигации

Долговые облигации Украины, размещенные на Ирландской фондовой бирже 1 ноября, скупили инвесторы из США и Великобритании.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на Минфине.

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Отмечается, что представители этих стран выкупили более чем 40% всех облигаций, а доля инвесторов из Европы составила немногим более 10%.

Большинство долговых облигаций Украины выкупили инвестиционные компании и пенсионные фонды из США и Британии.

Из 2 миллиардов долларов Украина получила в резервы почти 1,3 млрд долларов от еврооблигаций, поскольку 714,5 миллионов долларов направила кредиторам, которые заработали 17% годовых.

Что такое долговые облигации?Это ценные бумаги одной стороны, покупает по номинальной стоимости другая сторона. По заранее определенным условиям, через определенный промежуток времени должен произойти обратный выкуп. Размещение ценных бумагах этого типа является более выгодным, чем просто взять кредит.