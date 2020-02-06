Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10
Верховная Рада рассматривает законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли. После первого чтения народные избранники подали более 4 тысяч поправок. В законопроекте четко указано, кто не сможет приобрести землю в Украине даже несмотря на условия голосования на референдуме о разрешении на продажу земли иностранцам.
Перечень тех, кто может покупать землю остался неизменным после первого чтения, говорится в законопроекти №2178-10.
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Кто сможет покупать землю:
- государство;
- территориальные общины;
- граждане Украины;
- юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;
- иностранцы только после принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.
Однако в проект закона появился список тех, кто не сможет купить землю в Украине ни при каких условиях.
Кто не сможет покупать землю:
- юридические лица, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора или оккупанта;
- лица, которые принадлежат или принадлежали к террористическим организациям;
- юридические лица, акционером или конечным бенефициаром которых является иностранное государство;
- юридические лица, в которых невозможно установить конечного выгодоприобретателя;
- юридические лица, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
- физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции, а также лица, связанные с ними,
- юридические лица, принадлежащие юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем.
Заметим, что в первой версии законопроекта прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означало, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.
Пока неизвестно, убрали ли эту правку из новой версии законопроекта.
Внедрение рынка земли в Украине: что известно
Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.
Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассматривать все эти правки и голосовать за законопроект.
Как будут голосовать депутаты: какие фракции поддержат законопроект
Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
- Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекту этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
- Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.
- Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
- Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.
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