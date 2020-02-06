Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10

Верховная Рада рассматривает законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли. После первого чтения народные избранники подали более 4 тысяч поправок. В законопроекте четко указано, кто не сможет приобрести землю в Украине даже несмотря на условия голосования на референдуме о разрешении на продажу земли иностранцам.

Перечень тех, кто может покупать землю остался неизменным после первого чтения, говорится в законопроекти №2178-10.

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Кто сможет покупать землю:

государство;

территориальные общины;

граждане Украины;

юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;

иностранцы только после принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.

Однако в проект закона появился список тех, кто не сможет купить землю в Украине ни при каких условиях.

Кто не сможет покупать землю:

юридические лица, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора или оккупанта;

лица, которые принадлежат или принадлежали к террористическим организациям;

юридические лица, акционером или конечным бенефициаром которых является иностранное государство;

юридические лица, в которых невозможно установить конечного выгодоприобретателя;

юридические лица, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции, а также лица, связанные с ними,

юридические лица, принадлежащие юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем.

Заметим, что в первой версии законопроекта прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означало, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Пока неизвестно, убрали ли эту правку из новой версии законопроекта.

Внедрение рынка земли в Украине: что известно

Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассматривать все эти правки и голосовать за законопроект.

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Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекту этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.



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