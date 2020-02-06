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      Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10

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      Кто не сможет покупать землю в Украине / shutterstock.com

      Верховная Рада рассматривает законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли. После первого чтения народные избранники подали более 4 тысяч поправок. В законопроекте четко указано, кто не сможет приобрести землю в Украине даже несмотря на условия голосования на референдуме о разрешении на продажу земли иностранцам.

      Перечень тех, кто может покупать землю остался неизменным после первого чтения, говорится в законопроекти №2178-10.

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      Кто сможет покупать землю:

      • государство;
      • территориальные общины;
      • граждане Украины;
      • юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;
      • иностранцы только после принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.

      Однако в проект закона появился список тех, кто не сможет купить землю в Украине ни при каких условиях.

      Кто не сможет покупать землю:

      • юридические лица, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора или оккупанта;
      • лица, которые принадлежат или принадлежали к террористическим организациям;
      • юридические лица, акционером или конечным бенефициаром которых является иностранное государство;
      • юридические лица, в которых невозможно установить конечного выгодоприобретателя;
      • юридические лица, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
      • физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции, а также лица, связанные с ними,
      • юридические лица, принадлежащие юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем.

      Заметим, что в первой версии законопроекта прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означало, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Пока неизвестно, убрали ли эту правку из новой версии законопроекта.

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      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

      Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассматривать все эти правки и голосовать за законопроект.

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      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекту этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Рынок земли Новости Украины Новости политики Верховная Рада Деньги Законодательство
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