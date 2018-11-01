Кто стал новым заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине и что о нем известно

С 1 ноября в должности заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начал работу в Украине британец Марк Этерингтон. Ранее это место занимал Александр Хуг, но 31 октября срок его полномочий завершился.

О назначении Этерингтон сообщила СММ ОБСЕ в своем Twitter.

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"Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и Украины", – говорится в сообщении.

Марк Этерингтон возвращается в #СММ #ОБСЕ в должности Заместителя Главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и #Украины pic.twitter.com/B62uj8CqcW — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 November 2018

Заметим, Этерингтон начал работать в СММ ОБСЕ в Украине в 2014 году, в том же году он и занял должность заместителя главы Миссии.

Он является бывшим десантником британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии. Также британец участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.

Кроме того, британец был руководителем международной группы в Южном Судане и Афганистане. От имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он еще руководил группой в отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.

Напомним, 26 сентября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покидает эту должность. Как объяснил Хуг, ОБСЕ – не карьерная организация, поэтому работать в ее структурах можно не более чем десять лет, а он эту черту уже достиг.