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Кто стал прототипом главного ловеласа в сериале "Секс в большом городе": фото

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Главный герой "Секс в большом городе"
Главный герой "Секс в большом городе" / Фото из открытых источников

Сериал "Секс в большом городе", в котором рассказывается о дружбе четырех жительниц Манхэттена, покорил всех зрителей с первых серий. Больше всего женщинам запомнился образ "мистера Бига". Стало известно, с кого авторы сериала "списали" образ богатого ловеласа.

Прошло 20 лет с выхода сериала "Секс в большом городе", а история 4 женщин до сих пор является успешной на телеэкранах. Больше всего всем зрительницам запомнились необычные отношения главной героини Кэрри Брэдшоу с бизнесменом "мистером Бигом", которого она называет мужчиной мечты. Непредсказуемый, романтический, мужественный и богатый ловелас – таким предстает единственный мужчина, который на протяжении всего сериала появляется на экранах. Эту роль сыграл харизматичный Крис Нот.

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Как оказалось, в Нью-Йорке жил настоящий "мистер Биг", с которого авторы позаимствовали образ. Рон Галотти – экс-издатель и ярый сердцеед – был прототипом "мужчины мечты".


Актёр Крис Нот и ловелас Рон Галотти

Американец, как и главный герой сериала, был дважды женат и имел отношения со многими моделями, в частности, Дженис Дикинсон. Кроме этого, Рон Галотти встречался с писательницей Кэндес Бушнелл, которая описала свой роман в колонке для New York Observer.

Он был одним из этих нью-йоркских ребят с большой харизмой. Когда он заходил в комнату, все сразу обращали на него внимание. Поэтому я прозвала его Мистер Биг,
– написала Кэндес Бушнелл.

Сама писательница не созналась, что она и Рон Галотти стали прототипами героев сериала "Секс в большом городе". Однако журналисты западных СМИ, уверены, что эта незаурядная история любви послужила вдохновением для сценаристов.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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