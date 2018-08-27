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Кто станет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона": названа вероятная актриса

77 Читати новину українською
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон / Instagram / @gilliana

Пока продолжаются съемки третьего сезона сериала "Корона", СМИ уже назвали вероятную актрису, которая исполнит роль премьер-министра Великобритании в четвертом сезоне. Это может быть американская актриса Джиллиан Андерсон.

Об этом сообщают на Express.

Источники издания сообщают, что 50-летняя Джиллиан Андерсон может стать наиболее вероятной претенденткой на роль Маргарет Тэтчер в британской ленте "Корона". Предполагается, что премьер-министра введут в сюжет в конце четвертого сезона сериала в качестве нового лидера Консервативной партии в 1975 году.

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Джиллиан Андерсон

Стоит напомнить, что Маргарет Тэтчер, которую еще часто называли "железной леди", заняла кресло премьер-министра Великобритании 4 мая 1979 года. На посту она провела 11 лет и отличилась самым длинным сроком службы в ХХ веке.


​Маргарет Тетчер

Напомним, что о актерский состав третьего сезона официально сообщали ранее. Главную роль королевы Елизаветы II исполнит уже не Клер Фой, а Оливия Колман. В ленте также появятся такие актеры как Хелена Бонем Картер и Тобайас Мензис.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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