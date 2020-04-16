Кто станет министром энергетики: кандидаты и проблемы в Украине

СМИ опубликовали список кандидатов на пост главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Кто им может стать и какие вызовы ждут нового министра – в материале сайта 24 канала.

В Украине нет Министра энергетики и защиты окружающей среды уже более месяца. 10 марта исполняющим обязанности стал первый заместитель Виталий Шубин. Он бывший менеджер ДТЭК. Однако поиски министра продолжаются. Давид Арахамия отмечает, что нового министра Украина увидит уже в четверг.

Мы искали человека, который будет профессиональным. Энергетика – это огромная отрасль, в которой напрямую работает до полумиллиона человек плюс сопутствующие отрасли. И это несколько направлений: уголь, тепловая, атомная генерация, возобновляемые источники энергии. Это должен быть человек, имеющий опыт в каждой из этих областей, каждая из них непростая. Довольно трудно такого человека найти, который ответственен, имеет опыт,

– отметил Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина".

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Кандидаты на Министра энергетики и защиты окружающей среды

Вскоре в Верховной Раде объявят кандидатов. Сейчас неофициально по данным агентства "Украинские новости" называют трех главных кандидатов на должность. Это Андрей Пасишник, Олег Семинский и Ольга Буславец.

Андрей Пасишник

Это первый заместитель генерального директора "Укртранснефти". Ранее он был исполнительным директором НАК Нафтогаз Украины и Председателем наблюдательного совета "Укртрансдобычи". В 2016 году против Пасишника открыли уголовное дело, которое закрыли через два года в связи с истечением сроков давности.



Андрей Пасишник / Фото с Facebook

Что известно об уголовном деле против Андрея Пасишника?Пасишника обвиняли в незаконном воздействии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. А именно во внесении против воли министра предложения на назначение исполнительного директора Нафтогаза заместителем министра экономики. К делу также причастен Игорь Кононенко, бывший заместитель главы фракции БПП.

В начале марта Андрей Пасишник прошел собеседование в Офисе президента. Говорил с президентом Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и первым помощником президента Сергеем Шефиром.

Декларация Пасишника:

– Квартира площадью 64,6 в Киеве на Пасишника и еще одна квартира площадью 87 квадратных метров на гражданскую жену.

– Земельный участок площадью 1200 квадратных метров – на гражданскую жену.

– Владеет автомобилем Toyota Avensis 2008, а гражданская жена – SEAT IBIZA 2010.

– Общие доходы обоих за 2019 год – почти 500 тысяч гривен. Активы – 410 тысяч.

Олег Семинский

Это заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и директор ООО "Дилайс". Был избран в парламент на мажоритарном округе в Чернигове. Имеет опыт управления ЗАО "Укрнефтегазтехнология". Работал помощником депутатов Нестора Шуфрича и Николая Рудницкого.



Олег Семинский / Wikimedia Commons

Что известно о похищении Семинского в 2012 году?В то время Семинский возглавлял "Нефтегаздобычу". По словам Семинского, его похитили из-за конфликта между Шуфричем и Рудницким, которые были акционерами компании. Семинский обвинил в своем 3-летнем заключении Рудницкого, который хотел долю компании. Впоследствии акции компании выкупил олигарх Ахметов.

Декларация Семинского:

– Дом в Киеве площадью 1036,50 квадратных метров, записанный на жену.

– Четыре квартиры в Киеве площадью 132, 71, 158 и 40 квадратных метров. Первые две записанные на Семинского, остальные 2 – на жену.

– Два земельных участка площадью 1000 квадратных метров каждый – записаны на жену.

– Владеет двумя автомобилями Toyota Camry 2008 и Volkswagen Caravelle 2014, а также водным средством, квадроциклом и 2 прицепами. На жену записаны еще 3 автомобиля.

– Супруги имеют корпоративные права в 8 компаниях, держат ценные бумаги и являются конечными бенефицеарамы в около 50 компаний.

– Общие доходы обоих – 367 тысяч гривен. Зато супруги задекларировали активы в размере более 100 миллионов гривен, 270 тысяч долларов и почти 170 тысяч евро.

Ольга Буславец

Это бывшая директор Директората энергетических рынков Минэнергоугля. Ранее лоббировала запрет на строительство домашних солнечных электростанций.

В апреле 2019 года Верховная Рада подготовила законопроект о "зеленом" тарифе на электроэнергию из альтернативных источников. Минэнергетики тогда подготовил собственные правки, куда "впихнули" и запрет на установку домашних СЭС на земле. Ольга Буславец заявляла, будто они "оказывают давление" на качество работы энергосети. Законопроект вместе со скандальной правкой Рада таки одобрили и его подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

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Ольгу Буславец премьер-министр уже предлагал на рассмотрение Верховной Рады, но Владимир Зеленский попросил отозвать эту кандидатуру. Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал это.

Все происходит в срочном, турборежиме... и мы не успели познакомить кандидата с фракцией... в начале депутаты были новые, они не понимали своей роли нанимателя и увольнителя. Сейчас они к этому относятся очень серьезно, ответственно и поэтому нужно проводить необходимые консультации перед тем, как выносить это в зал,

– отметил глава фракции.



Ольга Буславец

В декларации за 2019 год Ольга Буславец отметила, что владеет квартирой в Киеве на 78 квадратных метров и гаражом на 32 квадрата. Ее муж задекларировал два жилых дома и три земельных участка.



В семье Буславец два автомобиля: Nisan X-Trail 2018 года выпуска, которым владеет жена, а также Volkswagen Passat 1992 года, который оформлен на мужа.



По основному месту работы Ольга Буславець получила 906 тысяч гривен зарплаты. Ее муж, Александр Буславец, получил от занятия предпринимательской деятельностью 980 тысяч гривен. Также он задекларировал пенсию за 2019 год в размере 52 тысячи 872 гривны.

Депутаты во фракции Слуга народа считают, что она тесно связана с компанией ДТЭК Рината Ахметова, сообщают "Украинские новости".

По данным агентства "Украинские новости", в перечень кандидатов входили бывший министр энергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина. Они оба прошли собеседование в Офисе президента, но теперь их не рассматривают.

Что будет, если парламент не поддержит ни одного кандидата?

Давид Арахамия предлагает сначала назначить исполняющего министра, чтобы он продемонстрировал результаты, а уже потом за него голосовал парламент.

Есть две стратегии: первая – определиться с кандидатом и проголосовать, и вторая – назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать, чтобы не продолжать эту традицию, когда люди поработали, вся Рада их приняла, а потом вся Рада через несколько недель или месяцев от них избавилась,

– заявил Давид Арахамия.

Такое уже было в случае с назначением министра здравоохранения. Именно тогда назначили Ульяну Супрун, но исполняющей обязанности. На своем посту она была с 2016 года когда ее по согласованию президента премьер назначил заместителем и она стала и.о. министром без одобрения парламентом.

Какие есть проблемы в области?

В области энергетики есть множество проблем, но пока две главные – это кризис неплатежей и долга.

Кризис неплатежей

Это связано с введением карантина и антикоронавирусными законами. Власти запретили начислять пеню и штрафы за неуплату коммунальных услуг во время карантина. Поэтому о рекордной задолженности по коммунальным платежам отчитываются все предприятия. К примеру, Виталий Кудрицкий из "Укрэнерго" отчитывается о том, что в марте только 60% населения оплатили услуги, а в апреле показатель по прогнозам падает до 52%.

Представители предприятий просят власти:

отправлять субсидии сразу предприятиям, а не населению;

реструктуризировать долги предприятий на 10 лет или списать;

изменить тарифную политику.

Долговой кризис

У нас на рынке энергетики нарастает кризис неплатежей и кризис задолженности и только частично он связан с коронавирусом, который просто его усилил,

– отметил Владимир Кудрицкий из "Укрэнерго".

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Кудрицкий связывает это с перепроизводством электроэнергии и моделью возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии перед гарантированными покупателями. Сфера работает себе в убыток из-за того, что власть принимала решение без предварительного расчета последствий.

Мы понимаем проблему. Мы сейчас обновляем энергетический баланс Украины, со дня на день ​​он будет завершен и можно будет переходить к преодолению кризиса,

– ответил премьер Шмыгаль на заседании правительства на вопрос о долговом коллапсе.

Отдельная каждая отрасль энергетики (электроэнергия, тепло, газ) имеет свои специфические проблемы, требующие урегулирования.