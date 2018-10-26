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      Кто станет соперницей Свитолиной в полуфинале Итогового турнира

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      Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира.

      Нидерландка на соревнования в Сингапуре попала только из-за травмы Симоны Халем.

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      В чемпионской же гонке Бертенс заняла девятое место и была запасной. Но именно она заняла второе место в "Красной группе".

      Кики Бертенс на этом этапе победила Ангелик Кербер и на отказе Наоми Осаку и уступила победительнице квартета Слоан Стивенс. Следовательно, нидерландка в полуфинале встретится с победительницей "Белой группы" – Элиной Свитолиной.

      В другом матче за путевку в решающий матч поборются Стивенс с Плишковой.

      Встречи 1/2 финала состоятся 27 октября.

      Напомним, Элина Свитолина пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA благодаря победе в матче с Каролин Возняцки.

      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 канал
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