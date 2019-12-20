Кто стрелял в Москве под ФСБ на Лубянке: первые сведения и фото 18+

Появились первые сведения о человеке, который, скорее всего, стрелял в Москве на Лубянке вечером 19 декабря. Им оказался житель Московской области, 39-летний Евгений Манюров.

В четверг, 19 декабря, открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в столице России в Москве тот самый человек, о ликвидации которого сообщили российские силовики. Так уверяет телеграмм канал Life shot .

Все детали – здесь: Стрельба в центре Москвы у ФСБ: что известно

На этом же канале опубликовали фото стрелка и фото карабина "Сайга", из которого вроде бы и произвели выстрелы. Во время обыска тела убитого нападающего силовики также изъяли пистолет и нож.



Убитый стрелок / Фото телеграмм-канала Life shot



Правоохранители обыскивают стрелка / Фото телеграмм-канала Life shot



Карабин "Сайга", из которого стреляли в стражей порядка / Фото телеграмм-канала Life shot



Убитый стрелок имел при себе пистолет и нож / Фото телеграмм-канала Life shot



Мотивы стрелка пока не известны / Фото телеграмм-канала Life shot

О личности стрелка на Лубянке в Москве написал телеграмм канал MASH.

Нападавшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Известно о нем немного: когда-то был предпринимателем в Подольске (город в Московской области), предоставлял консультации в сфере коммерческой деятельности. Впрочем, фирма Манюрова исчезла в 2015 году. Также известно, что Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях местного уровня.

Какой именно мотив был у стрелка или стрелков – пока не известно, так же отличаются данные в СМИ о погибших и раненых.



Фото нападающего также обнародовал сайт 5-tv.ru

Что точно известно о стрельбе на Лубянке

У здания на Большой Лубянке произошла стрельба из автоматического оружия.

В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).

В районе Лубянки проверяют всех подозрительных прохожих.

Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.

Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).