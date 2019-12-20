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      Кто стрелял в Москве под ФСБ на Лубянке: первые сведения и фото 18+

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      Убитый стрелок на Лубянке / Фото из телеграмм-канала Life shot

      Появились первые сведения о человеке, который, скорее всего, стрелял в Москве на Лубянке вечером 19 декабря. Им оказался житель Московской области, 39-летний Евгений Манюров.

      В четверг, 19 декабря, открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в столице России в Москве тот самый человек, о ликвидации которого сообщили российские силовики. Так уверяет телеграмм канал Life shot .

      Все детали – здесь: Стрельба в центре Москвы у ФСБ: что известно

      На этом же канале опубликовали фото стрелка и фото карабина "Сайга", из которого вроде бы и произвели выстрелы. Во время обыска тела убитого нападающего силовики также изъяли пистолет и нож.


      Убитый стрелок / Фото телеграмм-канала Life shot


      Правоохранители обыскивают стрелка / Фото телеграмм-канала Life shot


      Карабин "Сайга", из которого стреляли в стражей порядка / Фото телеграмм-канала Life shot


      Убитый стрелок имел при себе пистолет и нож / Фото телеграмм-канала Life shot


      Мотивы стрелка пока не известны / Фото телеграмм-канала Life shot

      О личности стрелка на Лубянке в Москве написал телеграмм канал MASH.

      Нападавшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Известно о нем немного: когда-то был предпринимателем в Подольске (город в Московской области), предоставлял консультации в сфере коммерческой деятельности. Впрочем, фирма Манюрова исчезла в 2015 году. Также известно, что Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях местного уровня.

      Какой именно мотив был у стрелка или стрелков – пока не известно, так же отличаются данные в СМИ о погибших и раненых.


      Фото нападающего также обнародовал сайт 5-tv.ru

      Что точно известно о стрельбе на Лубянке

      • У здания на Большой Лубянке произошла стрельба из автоматического оружия.
      • В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).
      • В районе Лубянки проверяют всех подозрительных прохожих.
      • Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.
      • Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).

      Смотрите также: Стрельба на Лубянке под ФСБ Москвы: видео от очевидцев

      Стрельба на Лубянке под ФСБ Москвы: видео от очевидцев
      19 декабря
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      Теги: Новости России Стрельба Стрельба в Москве возле ФСБ Жертвы
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