14:10
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Кто сыграет молодого Элтона Джона в фильме "Человек-ракета": первые фото

23 Читати новину українською
Тэрон Эджертон в роли молодого Элтона Джона
Тэрон Эджертон в роли молодого Элтона Джона / www.mirror.co.uk

О легенде рок-н-ролла Элтоне Джоне взялись снимать биографический фильм под названием "Человек-ракета". Главную роль молодого британца исполнит Тэрон Эджертон, более известный по главной роли в ленте "Kingsman: Тайная служба".

Об этом сообщают на The Mirror.

28-летний британский актер Тэрон Эджертон уже начал работу на съемочной площадке кинокартины в Лондоне. По словам мужа Элтона Джона, Дэвида Ферниша, музыкант был поражен невероятным сходством Терона с ним в молодости.

Читайте также: О певице Рианне выпустят документальный фильм: детали премьеры

В будущем фильме покажут историю успеха одного из величайших исполнителей современности Элтона Джона. Режиссером нового фильма, премьера которого запланирована на май 2019 года, стал Декстер Флетчер.


Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона


Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона

Тэрон Эджертон в роли молодого Элтона Джона

Чем известен Элтон Джон?
У Элтона Джона насчитывается около 50 музыкальных альбомов; он является известным филантропом; его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла; он получил около 25 грандиозных музыкальных премий и является настоящим любимцем миллионов меломанов.

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Кино Элтон Джон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 13:28 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сегодня, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
сегодня, 12:30 Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сегодня, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
сегодня, 08:40 Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук