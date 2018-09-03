Кто сыграет молодого Элтона Джона в фильме "Человек-ракета": первые фото

О легенде рок-н-ролла Элтоне Джоне взялись снимать биографический фильм под названием "Человек-ракета". Главную роль молодого британца исполнит Тэрон Эджертон, более известный по главной роли в ленте "Kingsman: Тайная служба".

Об этом сообщают на The Mirror.

28-летний британский актер Тэрон Эджертон уже начал работу на съемочной площадке кинокартины в Лондоне. По словам мужа Элтона Джона, Дэвида Ферниша, музыкант был поражен невероятным сходством Терона с ним в молодости.

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В будущем фильме покажут историю успеха одного из величайших исполнителей современности Элтона Джона. Режиссером нового фильма, премьера которого запланирована на май 2019 года, стал Декстер Флетчер.



Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона



Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона

Тэрон Эджертон в роли молодого Элтона Джона

Чем известен Элтон Джон?

У Элтона Джона насчитывается около 50 музыкальных альбомов; он является известным филантропом; его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла; он получил около 25 грандиозных музыкальных премий и является настоящим любимцем миллионов меломанов.