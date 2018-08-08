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Кто так строит?

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Кто так строит?

Признайтесь, вы поражены. Неординарная архитектура "домов-шахматных досок" никого не оставит равнодушным. Тем более, если учесть факт, что назначение этих зданий – не помещения центра современного искусства или архитектурный музей. Это – жилье.

Да, современный, смелый, не похожих ни на один другой жилой дом.

Открытие №2 – где сооружается такой комплекс? В центре Амстердама или Нью-Йорке? Нет – в 10 минутах от центра города Львова.

Все мы, львовяне, искренне болеем за сохранение архитектурной прелести Львова. Часто сетуем на застройщиков, которые не слишком беспокоятся об архитектурных решениях своих домов. На самом деле причины такого подхода застройщиков простые – экономия средств, а также опасения, дорос ли потребитель до восприятия оригинальных концептов.

Крупнейший застройщик Западной Украины – строительная корпорация РИЭЛ – поверил во вкус львовян, в их чувство стиля. И не ошибся. Проект жилого комплекса "Америка" от СК РИЭЛ сразу нашел своих поклонников и, как ни странно, не вызвал критических замечаний даже у всезнающих "экспертов".

ЖК "Америка" возводится на улице Владимира Великого, в пяти километрах от центра Львова. Отсюда до ратуши – 10-15 минут на авто.

Жилой комплекс состоит из нескольких очередей строительства этажностью от 6 до 17 этажей. Дома возводятся по монолитно-каркасной технологии и будут иметь индивидуальное отопление. На территории комплекса предусмотрены 7 детских и 5 спортивных площадок, паркинг и детский сад. Застройщик позаботился не только о технических показателях, но и о комфорте будущих жильцов. Дом имеет просторные квартиры с продуманной планировкой.

Однако, уникальным жилой комплекс "Америка" делает именно архитектурное решение – аналогов которого в Украине нет. Модная современная асимметрия домов обеспечивает им узнаваемость и в то же время не нарушает ансамбля района. Витой каркас двух домов базируется на криволинейных колоннах, расположенных под углом. Такая конфигурация предусматривает выносные конструкции, выступы и ниши кое-где до трех метров. С технической точки зрения для застройщика выполнение такого дома – вызов, ведь из-за нестандартной архитектурной формы комплекс достаточно сложный в возведении каркасов и устройстве фасадов.

Как решает застройщик поставленные перед собой серьезные задачи, спросили у руководителя проекта Игоря Иванова. "Верхняя часть зданий ЖК "Америка" выступает примерно на 1,5 метра по сравнению с нижней. То есть, если работник работает на более узкой области – строительная люлька под силой тяжести уходит вниз и ее постоянно нужно подтягивать. И наоборот, если работы ведутся на уровне широкого каркаса – люльку надо придерживать таким образом, чтобы не мешать выполнению фасада. В то же время строителей, которые специализируются на асимметричных фасадах, в Украине крайне мало. Они должны иметь специальные навыки, подготовку и опыт. Скажу откровенно, мы приложили много усилий, чтобы найти лучших специалистов, которые преодолеют поставленный вызов и справятся с фасадами. Как говорится: кто ищет – непременно найдет!", – отметил Игорь Иванов.

Философия компании РИЭЛ, помимо прочего, заключается в том, чтобы обогатить архитектурное лицо Львова современными эстетическими проектами. Следует заметить, что жители ЖК "Америка" получать уникальное и комфортное жилье по доступным ценам. Ведь похожие по сложности проектных и строительных работ сооружения в Украине и за рубежом значительно дороже для покупателей.

Теги: Новости Украины Новости Львова Рынок недвижимости Недвижимость РИЕЛ
Источник: 24 Канал
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