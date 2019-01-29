Кто такие андрогины: мода или проявление человеческой самоидентификации

Понятие "андрогин" было еще во времена античности, дойдя до нас в поэзии Сапфо, в диалогах Платона. А чего стоит мифология, где часто встречались существа, наделенные одновременно и мужскими, и женскими признаками.

Андрогин – человек, наделенный внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола, или лишенный половых признаков. Человек, который чувствует себя и мужчиной, и женщиной.

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Андрогинов не нужно путать с трансвеститами, гомосексуалами или лесбиянками. Среди них встречаются и те, и те, и даже асексуалы. Но большинство из них – люди с традиционной ориентацией, и вовсе не хотят менять свой пол.



Вокалист группы Placebo Брайан Молко

Они ведут обычный образ жизни и создают вполне традиционные семьи. Отличаются только своей внешностью, за которой трудно определить их пол.

Ученые выяснили, что такие люди существовали задолго до современных трендов. В мифологии андрогины – мифические существа-предки людей, которые объединяют в себе мужские и женские признаки. За то, что андрогины пытались напасть на богов, боги разделили их пополам и рассеяли по миру. И с тех пор люди обречены на поиски своей половины.



Известная актриса Тильда Суинтон

Во многих религиях мира считается, что именно так и возникли женщины и мужчины – путем разделения андрогина.

Средиземноморская богиня Афродита изображалась не только в женском обличье, но и в мужском. На Кипре была статуя богини с бородой, но с женским телом и в женской одежде, со скипетром. Ученые отмечают, что подобные указания можно найти в "Энеиде" Вергилия, а также в словаре Гелихия.

И хотя это явление далеко не новое, но недавно оно стало очень активно развиваться и вливаться в жизнь. Поэтому нужно понимать, что андрогинность будет все чаще встречаться в повседневной жизни. Каждый имеет право выглядеть и идентифицировать себя так, как чувствует, если это не идет вопреки действующему законодательство. А агрессия и насилие – это серьезное нарушение украинских законов.

Накануне во Франции определились с представителем страны на песенном конкурсе Евровидение-2019. Им стал 19-летний андрогин Билал Хассани. Это усилило интерес поклонников конкурса к вопросу андрогинности.

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