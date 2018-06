Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере

Сегодня, 28 июня, в Илона Маска день рождения. Это выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company. Кажется, успех преследует Маска, однако не все в его жизни было так хорошо.

Детство и юность Илона Маска

Родился Илон Маск в 1971 году в южно-африканском городе Претория. Его отец – Эррол Маск – был выдающимся инженером, а мать – Мэй Маск – уже с 15 лет начала карьеру модели. Кроме Илона в семье было еще двое детей: Тоска и Кимбал.

Детство Илона нельзя назвать счастливым. В школе его считали "ботаном", ведь он был замкнутым в себе и много внимания уделял чтению и изучению отдельных предметов. Поэтому в школе над ним издевались. Однажды ему даже сломали нос.

Стоит отметить, что в школе Маск был далеко не отличником. В его классе были дети, которые учились значительно лучше, однако он еще с самого детства научился выделять важные для себя предметы и не забивать голову "ненужной" информацией.

Илон Маск со своим братом Кимбалом и сестрой Тоской

После школы Илон поступил в местный университет, но не закончил его, ведь решил переехать в Канаду. Так как предки Маска были канадцами, ему удалось с легкостью получить визу и улететь в заветную страну, а деньги на перелет он заработал на акциях фармацевтической компании. Но еще одна мечта оставалась несбыточной – Маск хотел жить и работать в США.

Илон Маск в студенческие годы

Первые шаги к успеху Илона Маска

В возрасте 10 лет Маск получил на день рождения свой первый компьютер Commodore VIC-20, на котором он и освоил основы программирования. В 12 лет уже заработал первый гонорар за создание игры Blastar, в которой игрок стрелял по инопланетянах с лазерного оружия.

Первой компанией, которую основал Илон Маск в 1996 году, стала Zip2. Стоит отметить, что соучредителем стал его брат Кимбал. Zip2 занималась программным обеспечением для новостных компаний. Уже в 1999 году компанию Илона и Кимбала Масков выкупила Compaq за 308 миллионов долларов, Илон тогда получил 7% от общей суммы (около 22 миллионов долларов).

Илон Маск и его брат Кимбал

В 1999 году Маск стал одним из основателей X.com. В 2000 году компании X.com и Confinity, одно из подразделений которой называлось PayPal, объединились. Обе компании занимались обеспечением персональных электронных денежных переводов с помощью электронной почты, и целью соглашения было слияние обеих платежных систем, однако в действительности этого не произошло. Маск активно выступал за преимущества X.com над PayPal, а это приводило к внутренним конфликтам в компании. Как результат: совет директоров принял решение об увольнении Маска с корпорации. В октябре 2002 года PayPal выкупила компания eBay за 1,5 миллиарда долларов. На момент продажи Маску принадлежали 11,7% акций компании, что позволило ему выручить 180 миллионов долларов.

Илон Маск

Самые успешные проекты Илона Маска: SpaceX, Tesla, SolarCity

SpaceX

В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию – SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

В декабре 2008 года аэрокосмическое агентство NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 миллиарда долларов на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.

Завод SpaceX

По утверждению самого Илона, большое влияние на него оказал цикл научно-фантастических романов "Основание" и взгляды Айзека Азимова на освоение космического пространства как развитие и сохранение человеческого бытия.

Астероид или супервулкан может уничтожить нас, к тому же мы подвержены рискам, которые никогда и не снились динозаврам: искусственно созданный вирус, случайное появление микроскопической черной дыры в результате физического эксперимента, катастрофическое глобальное потепление, или какая-нибудь еще неизвестная на сегодняшний день технология может прекратить наше существование. Рано или поздно наша жизнь должна выйти за пределы этого сине-зеленого шарика – или мы вымрем,

– сказал Илон Маск.

В одном из интервью Илон признался, что основание SpaceX и Tesla было для него огромным риском. Ведь в то время он вложил все свои деньги в эти компании и они либо принесли бы ему огромный успех, или бы оставили без цента в кармане. Тогда он даже не имел денег, чтобы арендовать себе жилье, поэтому ночевал у друзей на полу, или на заводе, полностью погрузившись в работу.

Илон Маск

В январе 2016 на инвестиционном форуме в Гонконге Маск сообщил о том, что его компания надеется совершить полет на Марс в 2020-2025 годах. А уже в сентябре 2017 года Илон Маск выложил в своем Instagram видео, рассказывающее о новой идее использования ракет SpaceX. Заключается она в том, чтобы использовать ракеты и космические корабли для полетов в любую точку Земли вместо самолетов.

Tesla

Параллельно с SpaceX Маск запустил еще один свой проект под названием Tesla Motors. Илон всегда пропагандировал идеи чистой окружающей среды и хранения электроэнергии, и создание электромобилей было одним из ключевых шагов на пути к улучшению экологии и повышению безопасности на дорогах.

Однако в 2018 году компания начала переживать кризисные времена. К моделям электрокаров было много внимания, иногда слишком много. Общество начало критиковать автомобили, которые все чаще создавали аварийные ситуации на дорогах, однако никто не принимал во внимание невнимательность операторов, которые в то время сидели за рулем этих авто. Учитывая постоянную критику, акции компании начали стремительно падать, а инвесторы Tesla задумались об увольнении Маска с должности председателя совета директоров компании.

Илон Маск представляет модель электрокара Tesla Model X

SolarCity

Компания SolarCity была основана в июле 2006 года братьями Питером и Линдоном Райвами. Идея начать бизнес в области солнечной энергетики пришла их кузену Илону Маску, который стал во главе компании и оказал помощь с запуском проекта.

SolarCity удерживает лидерство в сфере услуг по установке солнечных панелей в Калифорнии с 2007 года – первого полного года работы компании (по данным California Solar Initiative), а также стала номером один среди компаний, которые занимаются установкой солнечных панелей частным пользователям в США в 2013 году (по данным GTM Research).

Илон Маск с командой SolarCity

В 2016 году компания Tesla Motors объявила о том, что акционеры одобрили сделку о покупке Solar City одной транзакцией за 2,6 миллиарда долларов. Слияние компаний создало единственную в мире вертикально интегрированную компанию, которая работает с возобновляемой энергией.

The Boring Company (также To Be Continued, Tunnels R Us и American Tubes and Tunnels)

В конца 2016 года Илон Маск создал компанию, которая занимается строительством тоннелей. Впервые такую ​​идею Маск выразил в Twitter, он пожаловался на пробки в Лос-Анджелесе и на ограничение нынешней 2D транспортной сети, как на вдохновение для проекта.

По состоянию на февраль 2017 компания начала копать "тестовую траншею" шириной 30 футов, длиной 50 и 15 футов глубиной на территории, где находятся офисы SpaceX в Лос-Анжелесе, поскольку для этого не нужны никакие разрешения. По словам Маска, цель компании – повысить скорость выкапывания сети туннелей настолько, чтобы это стало финансово выгодно.

А уже в этом году Маск в своем Instagram опубликовал видео почти готового тоннеля под Лос-Анджелесом.

Личная жизнь и драма Илона Маска

Илон был дважды женат и имеет 5 сыновей. Однако и в личной жизни известного предпринимателя не обошлось без драмы.

Со своей первой женой – Жюстин – Илон познакомился в университете в Канаде. Как рассказывала сама Жюстин, она не обращала внимания на парня, но он был очень настойчивым и в конечном итоге она сдалась. Жюстин и Илон поженились в 2000 году.

Илон Маск со своей первой женой Жюстин

Проблемы в семье начались с самого начала, поскольку Жюстин придерживалась идеи равных партнерских отношений в браке, но с Илоном это оказалось невозможно.

В 2002 году в Жюстин и Илона родился долгожданный первенец – мальчик по имени Невада Александр. Когда сыну Илона и Жюстин было всего 10 недель, он умер от СВДС (синдром внезапной детской смерти).

Илон Маск со своими сыновьями: Каем, Ксавьером, Саксоном, Гриффином и Дамианом

Оба родителя сильно переживали смерть сына, Илон замкнулся в себе и отказывался обсуждать произошедшее. Только через 2 месяца со дня гибели сына Жюстин отправилась в клинику ЭКО в надежде как можно быстрее забеременеть, что ей и удалось. В течение ближайших пяти лет она родила двойню, а потом тройню.

В сентябре 2008 года Илон и Жюстин объявили о разрыве отношений, поскольку Маск стал встречаться с британской актрисой Талула Райли, на которой женился в 2010 году. Но уже через два года Маск и Райли расстались, однако поженились снова в 2013 году. В марте 2016 года они подали заявление на развод, который состоялся в октябре того же года.

В 2017 году встречался с актрисой Эмбер Хёрд. Кроме того, что Маск постоянно появлялся с ней на светских мероприятиях, их часто замечали в компании детей Илона на повседневных прогулках.

Эмбер Хёрд и Илон Маск на отдыхе

В 2018 году на Met Gala Маск появился на публике с канадской певицей Граймс, что стало причиной слухов о романе Маска с певицей. Однако Илон не подтвердил слухов, он лишь отметил, что имеет теплые дружеские отношения с Граймс.

Илон Маск и Граймс

Поэтому, каким бы успешным и счастливым не казался Маск на первый взгляд, его жизнь полна драм. Именно они, наверное, сделали из него человека целеустремленного и трудолюбивого, который готов положить на кон все, ради успеха своей идеи.