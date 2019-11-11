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      Кто такой Сергей Рудык и почему его три месяца не могли признать народным депутатом

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      Сергей Рудык – наконец народный депутат
      Сергей Рудык – наконец народный депутат / censor.net

      ЦИК 11 ноября наконец зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом Украины. Беспартийный самовыдвиженец выиграл выборы 21 июля в одномандатном избирательном округе 198 в Черкасской области, но из-за судебных перипетий не мог стать депутатом более трех месяцев.

      Рудык Сергей Ярославович, 1970 года рождения, житель Корсунь-Шевченковского Черкасской области - отныне новый депутат Верховной Рады Украины. О завершении несколько месячной судебной тяжбы в пользу Рудыка сообщила ЦИК в своем фейсбуке.

      Напомним: Почему Рудыку не дали удостоверение депутата: объяснения от ЦИК

      Путь Рудыка к депутатству: хроника

      ► 5 августа ЦИК признала избранным депутатом в округе 198 беспартийного самовыдвиженца Сергея Рудыка.

      ► 7 августа и 10 августа Шестой апелляционный административный суд постановил, что ЦИК должна была бы пересчитать голоса в 198 округе.

      ► 12 августа Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198 округе. Комиссию обязали учесть постановления Апелляционного суда.

      ► 14 августа кандидат от "Слуги народа" в 198 округе Наталья Дяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Сергея Рудыка народным депутатом.

      ► 17 августа Большая палата Верховного Суда решение Верховного Суда от 12 августа отменила, но только в части признания действий ЦИК противоправными.

      ► 21 августа ЦИК еще раз признала избранным самовыдвиженца Рудыка.

      ► 25 августа Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

      ► 28 октября ЦИК начала повторный пересчет голосов избирателей в 198 округе, выполняя судебное решение.

      ► 5 ноября ЦИК окончательно установила результаты выборов в округе № 198 и в третий раз признала избранным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.

      ЦВК
      ЦИК поздравляет Рудыка с победой / Фото ЦИК

      Кто такой Сергей Рудык?

      Родился в 1970 году в Черновцах, кандидат исторических наук. Работал журналистом и преподавателем. Женат, имеет троих детей. Автор знакового труда "Этика поведения государственных служащих во время выборов".

      Политическую карьеру начал в Киеве: в 2006 году стал депутатом Киевского городского совета. А с марта 2007 по март 2010 года работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (под председательством Леонида Черновецкого).

      В апреле 2014 года стал председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины при президенте Порошенко. Но с должности его отстранили уже в сентябре этого же года.

      14 июня 2014 года Сергей Рудык как глава Госагентства земельных ресурсов прибыл в Днепр. Там он намеревался представлять им же назначенного и.о. председателя областного Управления земельных ресурсов Вадима Чувпило.

      Однако против Чувпило выступили общественные активисты: мол, тот связан с коррупционными схемами в оформлении земли, да еще и приближен к оппоблоковцу Александру Вилкулу.

      Разгорелся скандал, Днепропетровская ОГА тогда сообщила, что якобы по указанию Рудыка регион отключили от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель.

      С ноября 2014 года был депутатом Рады предыдущего созыва (выборы выиграл в том же 198 округе как беспартийный самовыдвиженец). Возглавлял подкомитет по вопросам государственного долга Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Сначала был во фракции "Свободы", а в 2016 году перешел в БПП.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Парламентские выборы 2019 Верховный суд Украины Рудик Сергей Ярославович ЦИК
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