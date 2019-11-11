Кто такой Сергей Рудык и почему его три месяца не могли признать народным депутатом

ЦИК 11 ноября наконец зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом Украины. Беспартийный самовыдвиженец выиграл выборы 21 июля в одномандатном избирательном округе 198 в Черкасской области, но из-за судебных перипетий не мог стать депутатом более трех месяцев.

Рудык Сергей Ярославович, 1970 года рождения, житель Корсунь-Шевченковского Черкасской области - отныне новый депутат Верховной Рады Украины. О завершении несколько месячной судебной тяжбы в пользу Рудыка сообщила ЦИК в своем фейсбуке.

Напомним: Почему Рудыку не дали удостоверение депутата: объяснения от ЦИК

Путь Рудыка к депутатству: хроника

► 5 августа ЦИК признала избранным депутатом в округе 198 беспартийного самовыдвиженца Сергея Рудыка.

► 7 августа и 10 августа Шестой апелляционный административный суд постановил, что ЦИК должна была бы пересчитать голоса в 198 округе.

► 12 августа Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198 округе. Комиссию обязали учесть постановления Апелляционного суда.

► 14 августа кандидат от "Слуги народа" в 198 округе Наталья Дяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Сергея Рудыка народным депутатом.

► 17 августа Большая палата Верховного Суда решение Верховного Суда от 12 августа отменила, но только в части признания действий ЦИК противоправными.

► 21 августа ЦИК еще раз признала избранным самовыдвиженца Рудыка.

► 25 августа Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

► 28 октября ЦИК начала повторный пересчет голосов избирателей в 198 округе, выполняя судебное решение.

► 5 ноября ЦИК окончательно установила результаты выборов в округе № 198 и в третий раз признала избранным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.



ЦИК поздравляет Рудыка с победой / Фото ЦИК

Кто такой Сергей Рудык?

Родился в 1970 году в Черновцах, кандидат исторических наук. Работал журналистом и преподавателем. Женат, имеет троих детей. Автор знакового труда "Этика поведения государственных служащих во время выборов".

Политическую карьеру начал в Киеве: в 2006 году стал депутатом Киевского городского совета. А с марта 2007 по март 2010 года работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (под председательством Леонида Черновецкого).

В апреле 2014 года стал председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины при президенте Порошенко. Но с должности его отстранили уже в сентябре этого же года.

14 июня 2014 года Сергей Рудык как глава Госагентства земельных ресурсов прибыл в Днепр. Там он намеревался представлять им же назначенного и.о. председателя областного Управления земельных ресурсов Вадима Чувпило.



Однако против Чувпило выступили общественные активисты: мол, тот связан с коррупционными схемами в оформлении земли, да еще и приближен к оппоблоковцу Александру Вилкулу.



Разгорелся скандал, Днепропетровская ОГА тогда сообщила, что якобы по указанию Рудыка регион отключили от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель.

С ноября 2014 года был депутатом Рады предыдущего созыва (выборы выиграл в том же 198 округе как беспартийный самовыдвиженец). Возглавлял подкомитет по вопросам государственного долга Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Сначала был во фракции "Свободы", а в 2016 году перешел в БПП.