Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи

В Украине вдруг стало модно пугать Соросом. И обвинять людей, которых не в чем обвинить, тем, что они связаны с Соросом. И тут мы двигаемся в сторону Европы.

Фишкой популистов Европы давно стало пугать своих избирателей страшным и загадочным Соросом, таким себе верховным масоном и представителем рептилоидов на Земле.

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Особенно вперед продвинулся режим Орбана в Венгрии, который занимает нынче почетное первое место в номинации "фашисты года". А всем фашистам положено бороться с мировым злом. И Сороса часто назначают на эту должность. Особенно логично это в Венгрии, ведь Сорос сам оттуда родом и уделяет своей Родине повышенное внимание.

Нас эта мода обходила стороной, но как это часто бывает с модой, в конце концов, она докатывается и до наших палестин. И теперь пугают Соросом и украинских детишек. И вот загадка, никак не получается понять, что же в нем такого страшного. И какие сети он плетет, отстаивая интересы мирового правительства в Украине?

И ведь действительно, смешно получается. Соросу уже 100 лет в обед – он очень старый человек. В каких каверзах и далеко идущих планах можно его заподозрить, сказать сложно. Более того, Сорос как филантроп присутствует в Украине уже больше 20 лет. Именно как филантроп. Его фонд "Возрождение" активно продвигает принципы демократии и свободы, еще с 90-х он помогает талантливым школьникам. В общем, ведет себя как обычный современный буржуй.



Американский финансист Джордж Сорос

Как известно, большая часть богатейших людей США все свои состояния завещают на благотворительность. Это нормально, пусть и для наших олигархов, а также их детей и внуков, это может звучать дико.

Просто кто-то спасает детей в Африке, а кто то финансирует развитие общества в Восточной Европе. И, кстати, последнее может быть более эффективно. Потому как только демократические страны могут стать успешными, и сами потом помогать своим детям.

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Так вот, Сорос как филантроп уже 20 лет помогает украинскому обществу. И, как не удивительно, за это время так и не образовались какие-бы то ни было его интересы.Он не приватизировал по схеме ни одного государственного предприятия. Он не уселся на потоки государственным компаний или целых отраслей.

Он просто помогает, уже 20 лет. И если до 100 лет он делал это и ничего не получил в замен, в чем его могут подозревать в Украине? Но с другой стороны, ведь у нас все знают, что никто просто так в Украине ничего не делает. Но логично объяснить, почему вы вдруг испугались, что у него есть планы сделать какую то пакость в Украине теперь невозможно.

В чем демоничность его образа? Какие такие страшные интересы может преследовать тут этот могучий старик, которые бы отличались от его предыдущих целей. И может быть интересы есть у украинских олигархов, которые ничего не завещали на благотворительность, но давно и прочно уселись на потоки бюджета и государственных компаний.



Американский предпрениматель Сорос и Президент Украини Порошенко

То есть у украинцев есть свои демоны. Но мы теперь в рамках евроинтеграции усиленно пытаемся их импортировать. Забывая о настоящих проблемах. А украинские олигархи рады найти другие объекты для пристального внимания. Чтобы продолжать в том же духе.

Отдельный вопрос, что такого демоничного в самом Соросе. Тем более, большинство людей, которые его заочно боятся, понятия не имеют, кто он такой. Сорос же, на самом деле, один из самых успешных фондовых игроков. Он инвестор и спекулянт.

И негативный пиар он свой заработал после того, как его операции позволили ему заработать много денег на падении британского фунта. Еще раз, он заработал своим собственным умом, прогнозируя динамику валют и акций. Он не приватизировал за бесплатно заводы, не посадил родственника в министерство и не продавал оружие за откаты. Он заработал на честном и конкурентном рынке, зарабатывает там уже десятки лет, и делает это исключительно собственным умом.

Можно понять, почему такой человек пугает украинских чиновников и олигархов. Для них его действия – это магия. Они не понимают, что так можно. И для них всегда будет существовать мировой заговор. Ведь своим умом заработать нельзя. И точка. Но это лишь проблема деградации украинских чиновников. И история накопления первичного капитала украинскими олигархами.

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Но детей украинских Соросом нельзя пугать. В нем нет ничего страшного. Более того, это хороший пример как своим умом и трудом можно достичь всего, выйдя из абсолютной бедности к абсолютному богатству. И хорошего в этом только то, что мы продолжаем погружаться в европейской информационное пространство. Плохо, что мы берем оттуда пока самое худшее.