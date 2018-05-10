Кто теряет девственность быстрее: родители в молодости, или их дети – новое исследование

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что поколение миллениалов вступают в сексуальную связь гораздо позже, чем их родители в молодости.

Об этом сообщают на The Independent.

Как оказалось, миллениалы в общем пьют меньше алкоголя, делают больше селфи и едят гораздо больше тостов с авокадо, чем кто-либо другой. То есть молодое поколение все делает по-другому, чем поколение их родителей и тем более бабушек и дедушек.

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В исследовании приняло участие более 16 тысяч человек, рожденных в 1989-1990 годах. Ученые наблюдали за поведением миллениалов начиная с 14-летнего возраста и до наших дней. Выяснилось, что каждый восьмой участник проекта до сих пор остается девственником, и сегодня им по 26 лет.

Что интересно, более чем 90% потеряли "невинность" в возрасте 19 лет и около процента всех опрошенных начали вести половую жизнь в 23-26 лет.

Миллениалы вступают в сексуальную связь гораздо позже, чем их родители в молодости

"Миллениалы выросли в культуре гиперсексуальности, которая породила страх близости. На телеэкранах у женщин всегда идеальное тело, а у мужчин постоянная эрекция. Молодых людей это вводит в заблуждение", – пояснила психотерапевт Сюзанна Абсе возможную причину более позднего начала сексуальной жизни.