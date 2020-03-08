Кто-то тестирует украинцев, – Чубаров о заявлениях политиков относительно подачи воды в Крым
Заявления, которые каждый раз появляются в украинском политикуме о подаче воды в аннексированный Крым – это попытка узнать реакцию общества на возможность уступить России. Впрочем, сдавать Крым никто не будет.
В этом уверен глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом политик рассказал в интервью "Голосу Америки".
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За этими утверждениям, а затем их опровержением – стоит какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступки российским оккупантам,
– убежден он.
В то же время, угрожающей Чубаров называет ситуацию, когда власть вроде бы и продолжает говорить, что Крым – это украинская территория, которую мы вернем, однако не говорит о том, кто виноват в том, что эта территория оккупирована.
"Но могу вас заверить, что никто не позволит никому поступаться суверенитетом Украины", – заверил глава Меджлиса.
Заметим, что украинский журналист Юрий Бутусов тоже придерживается схожего мнения. Он считает, что слова премьер-министра Шмыгаля о воде в Крым – это не случайность, а зондирование общественного мнения.
"Я знаю, что представители власти обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по восстановлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались это заказ выполнять", – уточнил он.
Скандал со Шмыгалем из-за вопроса водоснабжения Крыма: что известно
- На следующий день после смены Кабинета министров новоназначенные премьер Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявили, что "поставка воды в Крым – это не торговля с оккупантом, а "помощь украинцам".
- "Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", – именно такая фраза прозвучала от Шмыгаля в эфире одного из украинских телеканалов
- Заявление вызвало громкий резонанс, ведь воду, которую используют люди, и воду, которую примут оккупанты, невозможно разделить. Новый украинский премьер признал это в своем посте в Фейсбуке, однако заметил, что позиции не изменил.
- В то же время, Шмыгаль подтвердил: восстановить водоснабжение на полуостров возможно только в случае его возвращения в состав Украины.
Проблемы с поставками воды в Крым: коротко
- До 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжения прекратила.
- Кризис с водой в Крыму наступила в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.
- Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней.