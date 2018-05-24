"Кто-то выпил чуть больше пива, кто-то перегрелся – это философия", – глава НПУ о финале ЛЧ

Накануне финала Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, в центре столицы 24 мая открылась фан-зона, стартовал "Фестиваль Чемпионов".

Звезды мирового футбола с руководством ФФУ торжественно несут кубки из городской администрации на территорию фан-зоны на Крещатике. Так официально в Украине начинается спортивный праздник.

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Женский кубок забрали после обеда, так как матч 24 мая. А тот, который разыграют команды "Ливерпуля" и "Мадрида" – будет стоять до 26 мая. Фан-зона занимает территорию от ЦУМа до Майдана. Здесь есть поле для мини-футбола, где пройдет турнир чемпионов: три команды – "Реал", "Ливерпуль" и украинские футболисты – будут играть вместе с детьми 25 мая. Со школьниками сыграют Роберто Карлос, Луиш Фигу, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский.

По программе 27 мая также будут праздновать День Киева. Поэтому предприниматели уже потирают руки. Фестиваль только начался, а в фан-зоне уже яблоку негде упасть. Только 24 мая в столицу прибыли 800 болельщиков. Среди толпы встретили заместителей министра внутренних дел и главу Нацполиции. Уверяют: все будет хорошо, ведь город охраняют 10 тысяч полицейских.

Основная нагрузка будет завтра-послезавтра, по прибытию основных команд,

– отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Кто-то там выпил чуть больше пива, кто-то перегрелся на солнце – это все философия жизни, не волнуйтесь", – заверил глава НПУ Сергей Князев.

Некоторые фанаты, как англичане, подготовили даже видеогайд по Киеву, где рассказали что стоит попробовать, что посмотреть, а главное – как не потеряться в городе. В общем, гости столицы пока довольны.

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На Крещатике можно будет выиграть билет на матч "Ливерпуль" – "Мадрид". Но вот просмотреть его можно в другой фан-зоне, на Контрактовой площади. Там установили большой экран, а поболеть за свои любимые команды на этой территории смогут около 15 тысяч болельщиков.