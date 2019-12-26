Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м

2019-й год стал последним для многих выдающихся личностей. Среди них те, кто были кумирами миллионов, влияли на геополитику, меняли этот мир. Вспоминаем имена тех, кого потерял мир в этом году.

Политика

Жак Ширак

22-й президент Франции (1995-2007) умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Мухаммед Мурси

Президент Египта (2012-2013) умер 17 июня в возрасте 67 лет. В июле 2013 года его отстранили от власти с помощью армии, в результате массовых протестов в стране.



Мухаммед Мурси / АР

Тарас Кутовой

Украинский политик, народный депутат Украины VII и VIII созывов разбился на вертолете 21 октября. Ему было 43 года.

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Виктор Мусияка

Украинский политик, один из авторов текста Конституции Украины умер 22 июля в возрасте 73 лет.

Юрий Богуцкий

Министр культуры и искусств (1999, 2001-2005) и министр культуры и туризма (2006-2007) Украины, украинский государственный деятель скончался 14 мая. Ему было 66 лет.



Юрий Богуцкий / Сегодня

Юрий Лужков

Российский государственный и политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010) умер в возрасте 83 лет 10 декабря.

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Культура и спорт

Карл Лагерфельд

Немецкий и французский модельер и фотограф; главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет.

Кит Флинт

Английский певец и танцор, вокалист группы The Prodigy умер в возрасте 49 лет. 4 марта певца нашли мертвым в собственном доме, он покончил жизнь самоубийством.



Кит Флинт / Getty Images

Мари Фредрикссон

Шведская певица, композитор, солистка поп-рок дуэта Roxette умерла 9 декабря. Ей был 61 год. В 2002 году у певицы обнаружили рак мозга, из-за чего с 2016 года она прекратила концертную деятельность. Эта болезнь унесла жизнь звезды.

Роман Вирастюк

Украинский спортсмен, толкатель ядра, директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины умер 27 июля в 51 год. 11 июля он перенес сложную операцию на сердце, после которой так и не смог восстановиться.

Юлия Началова

Российская певица, актриса и телеведущая 11 марта была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Тогда возникли и другие осложнения, в частности, пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта певица умерла. Ей было 38 лет.



Юлия Началова / Sputnik

Децл

Российский рэпер (настоящее имя – Толмацкий Кирилл Александрович) умер 3 февраля из-за остановки сердца. Ему было 35 лет.

Юрий Мушкетик

Украинский писатель, Герой Украины умер 6 июня в возрасте 90 лет.

Лиза Шеридан

Американская актриса, известная благодаря ролям в сериалах "Вторжение", "Остановись и гори" и "Менталист", скончалась на 45-м году жизни 25 февраля.

Люк Перри

Американский актер умер от осложнений после инсульта 4 марта. Перри больше известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также – Фреда Эндрюса в сериале "Ривердейл". Ему было 52 года.



Люк Перри / Getty Images

Андрей Харитонов

Известный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист скончался 23 июня в возрасте 59 лет.

Питер Линдберг

Легендарный фотограф умер 3 сентября во возрасте 74 лет. Фотографии Линдберга публиковали фэшн-издания Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музее Виктории и Альберта в Лондоне. Был известен прежде всего благодаря своим портретам.

Аньес Варда

Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и фотограф. Ее имя связывают с феминистским движением во Франции. Стала обладательницей "Золотой пальмовой ветви" 68-го Каннского кинофестиваля, став первой женщиной, удостоенной этой награды. Умерла 29 марта из-за рака молочной железы. Ей было 90 лет.



Аньес Варда / Getty Images

Общественные деятели и ученые

Алексей Леонов

Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Умер 11 октября в возрасте 85 лет.

Дмитрий Тимчук

Украинский военный, политический журналист был найден застреленным 19 июня. Основная версия – самоубийство. Ему было 46 лет.

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Артем Мирошниченко

Украинский общественный деятель и волонтер был убит в Бахмуте. Двое парней избили его, по основной версии – из-за того, что Мирошниченко разговаривал с ними на украинском. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался в больнице 6 декабря. Ему было 36 лет.