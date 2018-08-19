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Кто умнее – мужчины или женщины: ученые удивили заявлением

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Кто умнее – мужчины или женщины: ученые удивили заявлением

Ученые из Университета Вашингтона провели особый эксперимент, в котором сравнили мужской и женский мозг.

За основу в исследовании принимали скорость реакции на графическую картинку, пишет журнал Cell.

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И хотя обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне, мозг женщин медленнее обрабатывает информацию. А вот мужчины быстрее принимают самые правильные и рациональные решения на основе новой информации.

Мозок жінок повільніше обробляє інформацію
Мозг женщин медленнее обрабатывает информацию

По подсчетам ученых, мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25-75% медленнее. К тому же, женщины не всегда способны правильно ответить на контрольные вопросы.

Быструю реакцию и обработку данных имели не здоровые мужчины, а те, кто страдал нарушениями психического развития. Ученые объясняют это тем, что церебральные процессы у таких людей сопровождаются снижением регулирования нейронной активности. А это позволяет им более остро воспринимать информацию.

Чоловіки розумніші за жінок, – вчені
Мужчины умнее женщин, – ученые

Вывод ученых таков: мозг женщин медленнее обрабатывает информацию, чем мозг мужчин.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle исследования Мужское здоровье Женское здоровье Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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