Кто умнее – мужчины или женщины: ученые удивили заявлением

Ученые из Университета Вашингтона провели особый эксперимент, в котором сравнили мужской и женский мозг.

За основу в исследовании принимали скорость реакции на графическую картинку, пишет журнал Cell.

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И хотя обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне, мозг женщин медленнее обрабатывает информацию. А вот мужчины быстрее принимают самые правильные и рациональные решения на основе новой информации.



Мозг женщин медленнее обрабатывает информацию



По подсчетам ученых, мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25-75% медленнее. К тому же, женщины не всегда способны правильно ответить на контрольные вопросы.



Быструю реакцию и обработку данных имели не здоровые мужчины, а те, кто страдал нарушениями психического развития. Ученые объясняют это тем, что церебральные процессы у таких людей сопровождаются снижением регулирования нейронной активности. А это позволяет им более остро воспринимать информацию.



Мужчины умнее женщин, – ученые



Вывод ученых таков: мозг женщин медленнее обрабатывает информацию, чем мозг мужчин.

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