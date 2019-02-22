Кто в Украине блокирует развитие IT-технологий: ответ Сыроид

О важности масштабной цифровизации всех отраслей экономики в Украине – в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Украины Оксана Сыроид.

О важности цифровизации

– Многие могут подумать, что мы ищем проблемы, так как сейчас актуальными являются вопросы тарифов, пенсий и маленьких зарплат. Однако от того, насколько общество инновационно, зависит многое. Прежде всего там, где есть много инноваций, там есть богатство. Если посмотреть на ведущие страны мира, где развиваются технологии, то те общества являются богатыми. Они привлекают интеллект из разных стран.

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– Украинский интеллект в большинстве уезжает из Украины для того, чтобы себя реализовать в новейших технологиях. Конечно, цифровизация – это защита. Да, она делает нас частично уязвимыми из-за киберугроз. Однако цифровизация точно защищает человека от коррупции. Чем больше мы имеем цифровых услуг, тем меньше мы общаемся с чиновниками, а потому можем рассчитывать на справедливое отношение и предоставление административных услуг.

Инновации для образования

– Когда я училась в Канаде в 2002 году, то у меня был персональный кабинет с электронным адресом. Я имела к нему удаленный доступ из любого места.

Спустя почти 17 лет в Украине у меня есть электронный адрес в Верховной Раде, однако, я к нему не имею удаленного доступа. Это практически означает, что у меня нет доступа к моему адресу электронной почты. Это я привела пример уровня цифровизации в Украине.

– Если говорить о школе, то сейчас печатается много учебников, которые пока выйдут из типографии, то могут быть устаревшими. Мир быстрый, информацию можно получить из интернета, так для чего тогда переносить ее в учебники? Сегодня дети не хотят обращаться к учебникам, они хотят получать информацию интерактивным способом. Мы можем сколько угодно говорить, что детей надо заставлять, но мы их не вернем в прошлое.

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Кто блокирует развитие IT-технологий?

– К сожалению, из-за того, что страна захвачена олигархами, которые заинтересованы использовать Украину как сырьевой придаток, они не заинтересованы в том, чтобы страна развивалась как инновационная держава.

Эти 8-10 человек, которых мы называем олигархами, контролируют большинство в парламенте, правительство и определяют политику. Их политика направлена, прежде всего, на истощение ресурсов, на экспорт, а не на создание добавленной стоимости.

– Олигархам не нужен эффективное и качественное развитие страны, потому что оно является угрозой. Если будет развиваться инновационная и цифровая экономика, то, к сожалению, отойдет на второй план все, что связано с сырьевой экономикой. Тогда они перестанут быть такими суперолигархами, какими они являются сегодня.

Больше – смотрите в интервью.