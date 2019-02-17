Кто в Украине может рассчитывать на повышение пенсий

На значительное повышение пенсий могут рассчитывать те категории населения, кто получал самые маленькие выплаты. Правда, для тех украинцев, кто выходит на пенсию сейчас, пенсионные оклады повышаться не будут.

Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева, в эфире Oboz TV, сегодня для каждого пенсия рассчитываются по единой формуле.

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Базовый показатель для перерасчета пенсий, который учитывается, – это 3764 гривен. Это за 2014, -15 и -16 годы. Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, все другие граждане, а их количество составляет около 10 миллионов человек, по последним перерасчетом имели базовый показатель в вышеуказанные 3764.

"Когда мы их дотянем до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будут проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подытожил он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в начале января заявлял, что с 1 марта правительство начнет масштабный перерасчет пенсий. Кроме того, 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат повышение пенсий более чем на 700 гривен.