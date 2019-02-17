23:07
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кто в Украине может рассчитывать на повышение пенсий

      18 Читати новину українською
      Кто в Украине может получить повышение пенсий
      Кто в Украине может получить повышение пенсий / Соцсети

      На значительное повышение пенсий могут рассчитывать те категории населения, кто получал самые маленькие выплаты. Правда, для тех украинцев, кто выходит на пенсию сейчас, пенсионные оклады повышаться не будут.

      Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева, в эфире Oboz TV, сегодня для каждого пенсия рассчитываются по единой формуле.

      Читайте также: Как будет происходить индексация пенсий: объяснение от Ревы

      Базовый показатель для перерасчета пенсий, который учитывается, – это 3764 гривен. Это за 2014, -15 и -16 годы. Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии,
      – подчеркнул чиновник.

      По его словам, все другие граждане, а их количество составляет около 10 миллионов человек, по последним перерасчетом имели базовый показатель в вышеуказанные 3764.

      "Когда мы их дотянем до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будут проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подытожил он.

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в начале января заявлял, что с 1 марта правительство начнет масштабный перерасчет пенсий. Кроме того, 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат повышение пенсий более чем на 700 гривен.

      ПЕНСИЯ В УКРАИНЕ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА​
      blog_ava
      13-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, как зарабатывает деньги
      сегодня
      231
      Теги: Министерство социальной политики Деньги Пенсіонери Пенсионная реформа Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      сегодня , 22:10 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      101
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 324
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      176
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      174
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      сегодня , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 1984
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Запорожской области ревнивый муж порезал свою жену и двух общих друзей
       18 марта 2013 , 18:06 3
      Это ожидания украинцев, — Садовый о результатах экзит-поллов
       26 октября 2014 , 20:37 3
      "Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ співають українцю дифірамби, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"
       5 декабря 2018 , 12:38
      Конфискованные "евробляхи" отдают военным: видео
       22 января , 17:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук