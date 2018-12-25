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      Кто входит в топ-20 украинских экспортеров: результаты исследования

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      Кто входит в топ-20 украинских экспортеров: результаты исследования
      Кто входит в топ-20 украинских экспортеров: результаты исследования / hyser.com.ua

      Согласно подсчетам 20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования Youcontrol.

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      Ключевые украинские экспортеры – это предприятия тяжелой промышленности и аграрного сектора. Известно, что эти компании в 2017 году экспортировали продукции на около 15 миллиардов долларов.

      У 6 из 20 компаний основной вид деятельности – "производство чугуна, стали и ферросплавов", в четырех – "оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных", еще в трех – "добыча железных руд".

      Ключевые товары, которые продают за границу крупнейшие экспортеры, – плоский прокат из углеродистой стали, полуфабрикаты и другие изделия из стали, масло и зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, семена рапса), а также мясо птицы.

      топ-20 компаній експорт

      В топ-20 экспортеров входят: АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь, Кернел-Трейд, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Запорожсталь, АДМ Трейдинг, Полтавский горно-обогатительный комбинат, Нибулон, Сантрейд, Каргилл, Мотор Сич, Южный горно-обогатительный комбинат, Никопольский завод ферросплавов, Центральный горно-обогатительный комбинат, Мироновский хлебопродукт, Днепровский меткомбинат, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Гленкор Агрікалчер, Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Николаевский глиноземный завод.

      Большинство крупнейших экспортеров входят в состав финансово-промышленных групп, а также в 2017 году и в 2018 году компании проводили от 10 до 2 тысяч операций с низконалоговыми юрисдикциями или "оффшорами". Кроме того, в исследовании сообщается, что в некоторых предприятиях даже учредителями и акционерами являются лица или компании с "офшоров".

      експорт україна топ-20 компаній

      Интересно, что три из 20 компаний находятся под санкциями России. Бенефициар одной из компаний – российский миллиардер Олег Дерипаска (владеет Николаевским глиноземным заводом) – наоборот, находится под санкциями украинского Совета Национальной Безопасности и Обороны, а также Минфина Соединенных Штатов.

      Среди стран, куда продают свою продукцию ТОП-20 экспортеров, – Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

      Теги: Новости Украины Деньги Компании и рынки Экспорт
      Источник: 24 Канал
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