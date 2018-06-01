Кто видит лучше: люди или коты – исследование ученых

Новое исследование ученых показало, что люди имеют свойство видеть в 7 раз лучше, чем коты, и в десятки раз четче, чем крысы или золотые рыбки.

Об этом сообщается на The Daily Mail, передает "Украинская правда".



Исследователи оценили резкость зрения на основе анатомии глаз животных, где обнаружили, что по сравнению с людьми, большинство видов видят мир с гораздо меньшим количеством деталей.

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Так, за основу они использовали количество пар черных и белых линий, которые могут различить разные виды в пределах поля зрения, пока они не становятся размытыми. Оказалось, что человеческий глаз может различить 60 пар линий в этом поле зрения, тогда как глаз дикой птицы – 140.



Результаты исследования

А человек, который видит только 10 пар линий, считается слепым, в то время как некоторые насекомые видят только 1 такую пару.