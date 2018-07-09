17:22
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области

488
Миномет "Молот"
Миномет "Молот" / InfoResist

На полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет "Молот". Трое военных погибли, еще девять получили ранения.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос прокомментировал трагедию в 128-й бригаде и взрыв миномета:

"Найперше співчуваю всій 128 бригаді і батькам загиблих. Показання учасників навчань різняться між собою. Ніхто не може точно сказати, чи був перший вистріл і несправність міномета, чи вибух стався через подвійне заряджання. На думку слідства міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномету також на це вказують. Попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: відстань між мінометами – 8 метрів, замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам. Детальні висновки дасть відповідна експертиза, дозвіл на яку в суді очікуємо отримати (через так звані зміни до КПК Лозового) лише сьогодні на п'ятий день. Всі речові докази (залишки та осколки міномета та міни) вилучені".

Читайте также: Взрыв миномета "Молот" на полигоне: случайность или закономерность?

Кто из минометчиков в курсе – где прописаны требования к оборудованию позиций минометов и дистанция между ними, какой механизм ответственности при организации стрельб на полигоне? Если нарушены требования техники безопасности, то в деле будет две составляющих.

1. Техническая причина взрыва – то есть вопрос почему взорвалась мина в миномете? Здесь без экспертизы не получается точно назвать причину. Следствие установило, что предохранители на минометах не работали. В 128-й бригаде мне вчера сказали, что предохранители были, но сказали неофициально, сослаться пока ни на кого не могу. Версия двойного заряжания не может не рассматриваться, так как взрыв был очень сильный, крупные фрагменты ствола отсутствуют вообще, 128-я прочесала весь район взрыва, одна мина не смогла бы разнести ствол вздребезги. Поэтому очевидно, что версия взрыва двух мин и двойного заряжания сразу рассматривается.

2. Почему погибло и ранено так много людей? Фронтовики говорят, что при стрельбе из миномета рядом с ним находится всегда только кто-то один - или наводчик или заряжающий. Конечно, если запрещено ставить минометы на 8 метров, будут рассмотрены действия погибшего командира батареи и живого посредника, который отвечал за безопасность стрельб и имел право остановить стрельбы в случае нарушения норм безопасности. Посредником был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Он дает показания, как все было. Какие причины, что он видел в момент взрыва, какие команды звучали.

Сейчас важно не торопиться с обвинениями. Погибли люди. И погибли не в первый раз. И здесь вопрос принципиальный. Резонанс на всю страну. Не первый случай, большое число жертв и пострадавших, надо рассмотреть проблему техническую и проблему организации боевой подготовки. И сделать без истерик такой вывод, который будет всеми понят, который будет корректен, построен на фактах, и станет основой для объективного решения суда. Только тогда будут сделаны уроки на будущее, только тогда минометы перестанут взрываться.

В данном случае хорошо, если суд будет гражданский, если все будет максимально публично. Только публичность и максимальная огласка позволят доверять процессу.

Читайте также: Техника войны. Как для украинской армии модернизируют автомат Калашникова

Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости политики Публикации Анатолий Матиос Оружие
Источник: Юрий Бутусов
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 13
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 85
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 488
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук