Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области

На полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет "Молот". Трое военных погибли, еще девять получили ранения.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос прокомментировал трагедию в 128-й бригаде и взрыв миномета:

"Найперше співчуваю всій 128 бригаді і батькам загиблих. Показання учасників навчань різняться між собою. Ніхто не може точно сказати, чи був перший вистріл і несправність міномета, чи вибух стався через подвійне заряджання. На думку слідства міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномету також на це вказують. Попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: відстань між мінометами – 8 метрів, замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам. Детальні висновки дасть відповідна експертиза, дозвіл на яку в суді очікуємо отримати (через так звані зміни до КПК Лозового) лише сьогодні на п'ятий день. Всі речові докази (залишки та осколки міномета та міни) вилучені".

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Кто из минометчиков в курсе – где прописаны требования к оборудованию позиций минометов и дистанция между ними, какой механизм ответственности при организации стрельб на полигоне? Если нарушены требования техники безопасности, то в деле будет две составляющих.

1. Техническая причина взрыва – то есть вопрос почему взорвалась мина в миномете? Здесь без экспертизы не получается точно назвать причину. Следствие установило, что предохранители на минометах не работали. В 128-й бригаде мне вчера сказали, что предохранители были, но сказали неофициально, сослаться пока ни на кого не могу. Версия двойного заряжания не может не рассматриваться, так как взрыв был очень сильный, крупные фрагменты ствола отсутствуют вообще, 128-я прочесала весь район взрыва, одна мина не смогла бы разнести ствол вздребезги. Поэтому очевидно, что версия взрыва двух мин и двойного заряжания сразу рассматривается.

2. Почему погибло и ранено так много людей? Фронтовики говорят, что при стрельбе из миномета рядом с ним находится всегда только кто-то один - или наводчик или заряжающий. Конечно, если запрещено ставить минометы на 8 метров, будут рассмотрены действия погибшего командира батареи и живого посредника, который отвечал за безопасность стрельб и имел право остановить стрельбы в случае нарушения норм безопасности. Посредником был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Он дает показания, как все было. Какие причины, что он видел в момент взрыва, какие команды звучали.

Сейчас важно не торопиться с обвинениями. Погибли люди. И погибли не в первый раз. И здесь вопрос принципиальный. Резонанс на всю страну. Не первый случай, большое число жертв и пострадавших, надо рассмотреть проблему техническую и проблему организации боевой подготовки. И сделать без истерик такой вывод, который будет всеми понят, который будет корректен, построен на фактах, и станет основой для объективного решения суда. Только тогда будут сделаны уроки на будущее, только тогда минометы перестанут взрываться.

В данном случае хорошо, если суд будет гражданский, если все будет максимально публично. Только публичность и максимальная огласка позволят доверять процессу.

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