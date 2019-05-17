Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов

В свое время история с одесским Летним театром считалась неким "успешным кейсом" украинского гражданского общества. Тогда активистам удалось защитить театр от незаконной застройки, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Журналисты программы "ЦРУ" выяснили, как человек из окружения Зеленского оказался во главе токсичного проекта и когда это все закончится.

В 2017 году массовые беспорядки остановили строительство торгового центра в сердце Одессы. Тогда в Городском саду против полиции вышли все активисты города: от "Свободы" и "Нацкорпуса", до "Демальянса" с "Автомайданом".

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Напомним, что Городской сад расположен в самом центре исторического города. А "Летний театр" – центр Городского сада. То есть возвести здесь восьмиэтажный торговый центр – это все равно, что построить его на Владимирской горке в Киеве, или посреди Круглого сквера в Харькове, или на площади Рынок во Львове. Одесситы возмутились и не допустили этого. Сейчас Летний театр – это захламленный пустырь, а когда-то действительно был городским театром.



Летний театр расположен в центре Одессы

На каком основании могли построить ТЦ

В Одессе есть некое совместное предприятие "Солинг". Именно оно купило у областного совета несколько развалившихся сараев в Летнем театре, поэтому на основании этого права собственности взяло в аренду и землю театра. Через два года это совместное предприятие получило разрешение на строительство торгового центра.

Однако после митингов и массовых беспорядков от этой идеи отказались, но появилась новая – вместо торгового центра построить в Летнем театре новый Летний театр. И если вы думаете, что это победа, то вы ошибаетесь.

Кому принадлежит "Солинг"

Глава местной общественной организации "Зеленые листья" Владислав Балинский уже не первый год воюет с "Солингом". И после длительных лет борьбы он знает об этом совместном предприятии почти все.

Предприятие "Солинг" – это одно из десятков, сотен предприятий господина Галантерника, которое инкорпорировано вместе со всей мэрской инфраструктурой,

– сообщил Балинский.

Что известно о Владимире Галантернике?В 90-х годах Владимир Галантерник имел прозвище "Лампочка", а сегодня его уважительно называют Владимир Ильич. Сейчас он живет в Лондоне, но в Одессе ему принадлежат "Привоз", Аркадия и несколько крупных торговых центров. Кроме того, с Галантерником связывают одну из крупнейших строительных компаний города.



Во времена мэра Труханова Галантерника стали называть "мажоритарным акционером" Одесского горсовета. Также он известен тем, что много лет упорно удаляет свои фотографии с любых сайтов, где они публикуются. Лишь иногда изображения Галантерника проскальзывают в Инстаграме его жены, дизайнера Натальи Зинько. Несколько лет назад одесские журналисты наняли профессиональную художницу, чтобы та нарисовала портрет Владимира Галантерника на основе отрывочных фото. Ее картина – единственное наиболее точное изображение Галантерника.





Портрет Владимира Галантерника

Но Владимир Галанатерник не занимается непосредственно застройкой, этим руководит другой человек, который приближен к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Дмитрий Шпинарев в Одессе – известная медийная фигура. Раньше играл в КВН, участник известной команды "Одесские джентльмены", ведущий одесской "Лиги смеха". В последние несколько лет он работал в проектах Зеленского. Журналистам "ЦРУ" он заявил, что на месте Летнего театра не будет никакого ТЦ.

Если активисты мне не верят, и все мои утверждения за восемь месяцев их не убедили, то у меня остается только один вариант – открыть Летний театр,

– добавил Дмитрий Шпинарев.

Шпинарев возглавляет компанию "Городской летний театр" и является ее совладельцем. Формально, она только взяла в аренду имущество в "Солинге", а сама не является структурой Галантерника.



Дмитрий Шпинарев возглавляет компанию "Городской летний театр"

Активист общественной организации "Зеленые листья" Юрий Дьяченко пояснил, то, что происходит на территории Летнего театра – это просто зачистка под будущее строительство.

Ранее на активистов нападали, но вот новые методы: все имущество Юрия Дяченко арестовано. Компания "Солинг", связанная с Галантерником, подала иски против общественных деятелей, которые проводили субботники на территории Летнего театра. В обеспечение иска один из местных судов уже арестовал квартиру Юрия Дяченко, а его самого в суд даже не позвали.

Таким способом они хотят нас убрать, чтобы мы занимались своими делами, а суды, как вы видите, могут быть подкупные, или принимать неправомерные решения. Поэтому у нас и в дальнейшем могут быть проблемы,

– сказал активист.

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