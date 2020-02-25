Кто войдет в совместный патруль на Донбассе и кому разрешат носить оружие

Идею совместного патрулирования оккупированного Донбасса обсуждают в украинском правительстве уже не первый день. Алексей Данилов рассказал, кто сможет участвовать в патрулях и носить оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net. Подчеркнул, что речь идет о патрулировании территорий, а не границы, и что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.

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Всего в совместные патрули ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных общин, но не боевики.

Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии,

– сказал Данилов.

По словам политика, в совместных патрулях однозначно должна участвовать некая международная институция. Данилов также пояснил, кто конкретно из местных жителей может участвовать в патрулях.

Вы имеете свой паспорт гражданина Украины, и там есть ваша регистрация. Город Луганск Луганской области. Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы,

– пояснил секретарь СНБО.

Алексей Данилов подчеркнул, что оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям: Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия.

В общем "это непростая ситуация, она требует много усилий, потому что согласовывать всегда крайне сложно".

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Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование. Больше – читайте здесь.

Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?

Эту идею высказал Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.



Впоследствии идею уже комментировал Вадим Пристайко. Отвечая на вопрос о возможном участии в патрулях пророссийских боевиков, он лишь отметил, что "международные опыты конфликтов показывают, что к таким мерам приходится прибегать".



В России же заявили, что эту идею Зеленскому нужно обсуждать с "руководством боевиков".