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      Кто войдет в совместный патруль на Донбассе и кому разрешат носить оружие

      - Читати новину українською
      Кто войдет в совместный патруль на Донбассе / mil.gov.ua

      Идею совместного патрулирования оккупированного Донбасса обсуждают в украинском правительстве уже не первый день. Алексей Данилов рассказал, кто сможет участвовать в патрулях и носить оружие.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net. Подчеркнул, что речь идет о патрулировании территорий, а не границы, и что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.

      Обратите внимание: Сила будет только со стороны Украины, – Данилов про совместный патруль на Донбассе

      Всего в совместные патрули ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных общин, но не боевики.

      Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии,
      – сказал Данилов.

      По словам политика, в совместных патрулях однозначно должна участвовать некая международная институция. Данилов также пояснил, кто конкретно из местных жителей может участвовать в патрулях.

      Вы имеете свой паспорт гражданина Украины, и там есть ваша регистрация. Город Луганск Луганской области. Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы,
      – пояснил секретарь СНБО.

      Алексей Данилов подчеркнул, что оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям: Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия.

      В общем "это непростая ситуация, она требует много усилий, потому что согласовывать всегда крайне сложно".

      К теме: Аваков пояснил, как будет происходить совместное патрулирование на Донбассе

      Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование. Больше – читайте здесь.

      Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?
      Эту идею высказал Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.

      Впоследствии идею уже комментировал Вадим Пристайко. Отвечая на вопрос о возможном участии в патрулях пророссийских боевиков, он лишь отметил, что "международные опыты конфликтов показывают, что к таким мерам приходится прибегать".

      В России же заявили, что эту идею Зеленскому нужно обсуждать с "руководством боевиков".

       

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Украина – Россия Местные выборы 2020 Новости Украины СНБО Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Алексей Данилов Новости политики
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