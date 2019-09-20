Кто вы такая, попейте водички, – "слуга народа" Тищенко нагрубил журналистке: видео

Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и его коллегу по фракции Артема Культенко разозлил вопрос журналистки. Вместо ответа избранники посоветовали ей "попить воды" и добавили, что она не имеет права проверять.

Видео с резким ответом Тищенко обнародовала "Радио Свобода". Журналистке этого издания нагрубил нардеп. Так, корреспондентка поставила вопрос Тищенко и его коллеге по фракции Артему Культенко о составе нового кабмина. В частности, спросила, как зовут министра здравоохранения.

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"Слуги народа" не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами же и голосовали за нее.

Девушка, вы этот вопрос задавали сегодня 50 раз всем нашим коллегам. Зачем вы это делаете, какова ваша цель?

– сказал на это Культенко.

Он также добавил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", однако не понимает, зачем ему задают такие вопросы. Тогда журналистка объяснила, что сейчас общество подозревает "слуг народа" в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?"– возмущенно отреагировал Тищенко.

Кроме того, известный ресторатор, который как раз находился возле кулера, предложил журналистке попить воды. Тищенко добавил, что вода "ей полезна".

Тищенко и Культенко хамят журналистке: видео

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Это уже не первый раз

Николай Тищенко 29 августа, в день заседания новоизбранной ВР, не смог вспомнить, какие события произошли 29 августа 2014 года. Тогда журналистка несколько раз задала ему уточняющие вопросы относительно Иловайской трагедии. Тищенко ответов избегал. В конце он заявил: "Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".