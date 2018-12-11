01:54
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

      Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов и когда жеребьевка

      51 Читати новину українською
      Лига чемпионов участники плей-офф
      Лига чемпионов участники плей-офф

      11 и 12 декабря – последние матчи в групповом турнире Лиги чемпионов. После них будут определены все участники плей-офф. А уже в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка. И станет известно, кто с кем сыграет.

      По итогам шести туров группового этапа с первого места в 1/8 прошли: "Боруссия" Д, "Барселона", ПСЖ, "Порту". Мадридский "Реал" хоть и сыграл 5 матчей, но также уже вышел из группы с первого места.

      Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 11 декабря

      Место в 1/8, заняв вторые места, уже гарантировали себе "Атлетико", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Шальке" и "Рома", которая, как и "Реал", провел только 5 поединков.

      В плей-офф уже вышли "Манчестер Сити", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Аякс". Однако, из каких мест эти команды попадут в 1/8 – станет известно в среду вечером.

      Сегодня за последнюю путевку в 1/8 будет бороться и "Шахтер" в матче с "Лионом". "Горнякам" нужна только победа.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      11 декабря , 22:01 Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      286
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 1097
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 795
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      11 декабря , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 317
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      11 декабря , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 4021
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Хоккей: Юси Йокинен перешел в "Питтсбург"
       4 апреля 2013 , 09:46
      Кубок лиги: длиннющий вечер для "Ман Сити" и "Тоттенхэма". ВИДЕО
       31 октября 2013 , 09:50
      Месси - виновен, хоть и заплатил 53 миллиона в качестве компенсации
       29 июля 2014 , 12:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук