Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов и когда жеребьевка

11 и 12 декабря – последние матчи в групповом турнире Лиги чемпионов. После них будут определены все участники плей-офф. А уже в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка. И станет известно, кто с кем сыграет.

По итогам шести туров группового этапа с первого места в 1/8 прошли: "Боруссия" Д, "Барселона", ПСЖ, "Порту". Мадридский "Реал" хоть и сыграл 5 матчей, но также уже вышел из группы с первого места.

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Место в 1/8, заняв вторые места, уже гарантировали себе "Атлетико", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Шальке" и "Рома", которая, как и "Реал", провел только 5 поединков.

В плей-офф уже вышли "Манчестер Сити", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Аякс". Однако, из каких мест эти команды попадут в 1/8 – станет известно в среду вечером.

Сегодня за последнюю путевку в 1/8 будет бороться и "Шахтер" в матче с "Лионом". "Горнякам" нужна только победа.

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