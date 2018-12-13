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      Кто вышел в плей-офф Лиги Европы и когда жеребьевка

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      Лига Европы участники плей-офф
      Лига Европы участники плей-офф

      13 декабря были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги Европы. После них были определены все участники плей-офф. А уже в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка. И станет известно, кто с кем сыграет.

      Первые места в своих группах заняли: "Зальцбург", "Зенит", "Динамо" Загреб, "Арсенал", "Айнтрахт", "Динамо" Киев, "Челси", "Севилья", "Генк", "Вильярреал", "Байер", "Бетис".

      Читайте также: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов и когда жеребьевка

      Со второго места в плей-офф вышли: "Ренн", БАТЭ, "Краснодар", "Мальме", "Лацио", "Рапид", "Спортинг", "Цюрих", "Селтик", "Славия", "Фенербахче", "Олимпиакос".

      Читайте также: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 13 декабря

      С Лиги чемпионов в Лигу Европы квалифицировались следующие восемь команд: "Брюгге", "Интер", "Наполи", "Галатасарай", "Бенфика", "Шахтер", "Виктория", "Валенсия".

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      Теги: Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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