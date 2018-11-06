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      Кто заказал Катю Гандзюк: кого активисты обвиняют в убийстве и что о них известно

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      Кто заказал Екатерину Гандзюк: активисты назвали имена
      Кто заказал Екатерину Гандзюк: активисты назвали имена / 24 канал

      Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали в умышленное заказное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений и с особой жестокостью. Активисты назвали вероятных заказчиков нападения. О ком идет речь – выяснили журналисты 24 канала.

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      Кого подозревают в заказе убийства Гандзюк?

      Общественные активисты убеждены, что это – помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

      "Мы четко указываем на господина Игоря Павловского, который имеет в криминальных кругах кличку "Собака", который уже неоднократно светился в коммуникации с людьми, которые являются исполнителями этого убийства, и который, по факту, является связующим лицом с депутатом Паламарчуком, который является смотрящим за всем, что происходит под эгидой Министерства внутренних дел в Херсонской области. Поэтому здесь есть четкая связь, и мы теперь просто хотим услышать то же самое от органов следствия. И хотим, чтобы нам ответили все-таки, кто же стоит за этими людьми, кто заказал убийство Екатерины", – подчеркнул Максим Кицюк.

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      В чем их обвиняют?

      Активисты уверяют, что именно Павловский был посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. При этом, по их данным, все пятеро подозреваемых в деле об убийстве Гандзюк последние полгода работали на Павловского, выполняя его поручения.

      Нардепа Николая Паламарчука, помощником которого является Павловский, активисты называют "вечным смотрящим по темам МВД в Херсонской области". Местная община неоднократно обвиняла его в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

      По данным активистов, правоохранители, которые расследуют дело Гандзюк, якобы знают о причастности Павловского к преступлению, и он якобы уже готовился к своему аресту и готов был "сдавать" заказчика нападения на активистку. По информации The Newsroom, правоохранители допросили Павловского, но не задержали.

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      Что о них известно?

      Игорь Павловский  помощник депутата от БПП Николая Паламарчука, и согласно открытым данным – заместитель общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман".

      Организация создана весной 2018 года в Новой Каховке, в нее входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий. Когда организация заявляла о своем создании, ее руководитель Дмитрий Диновский объяснил:

      Почему "Черный туман"? Потому что в Вооруженных силах Украины было именно такое подразделение, созданное в 2014 году как добровольческий отряд. Из десяти членов нашей организации шестеро ребят были на передовой. В общественной жизни мы хотим участвовать в безопасности в городе. Ведь только и слышишь – там где-то девушку или женщину изнасиловали, машину сожгли или еще что-то. Кстати, подобные формирование "Черного тумана" будут действовать и в других городах Украины.

      Другие местные ветеранские группировки обвиняют "Черный туман" в "крышевании" интересов Паламарчука.

      Что же касается народного депутата Николая Паламарчука, то он – бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Большую часть своей карьеры прослужил на Херсонщине, где начинал инспектором ГАИ. Его обвиняли в покрывательстве рейдерского захвата земель предприятия с иностранными американо-турецкими инвестициями ООО "Глобал-Инвест", в селе Надеждовка, Чаплинского района, Херсонской области. Паламарчука считают "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области.

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      Как они отреагировали на обвинения?

      Ожидаемо. В эфире одного из украинских телеканалов Павловский дал довольно неорганизованный комментарий относительно обвинений: "Заявляю прямо, что к ситуации с Гандзюк не имею вообще никакого отношения. Даже не были с ней никогда знакомы. Торбина знаю как народного героя Украины, который обвиняется или как это... Дважды участвовал с ним в поддержке детских спортивных мероприятий. Знаю его как народного героя Украины. Работает с нами в одном здании: мы – на первом этаже, он – на втором. Он часто приходил, обращался, ну они писали обращение с активистами, все помогали им на фронт. На фронт их батальону", – отметил политик.

      Также он убеждает, что никаких денег ему не передавал и даже готов в связи с этим пройти проверку на полиграфе, "несмотря на свою гипертоническую болезнь и перенесенный инсульт".

      Депутат Паламарчук также заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на общественную активистку:

      Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Да! И точно не имею к нему никакого отношения.

      Могут ли заказчики избежать ответственности?

      После переквалификации дела хочется верить, что шансов на это все меньше.

      Ранее адвокат Гандзюк Евгения Закревская пояснила, что если в суд относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк передадут дело против исполнителей в нынешнем виде, то это сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков ее убийства.

      Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на 3 ноября, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело в отношении исполнителей передадут в суд, то из чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков,
      – заявила Закревская.

      Адвокат Маси Найем также отмечал, что с начала расследования о заказчиках ничего не говорили. По его словам, если приговор задержанным объявят раньше, чем найдут заказчиков, то о наказании для заказчиков речи не будет.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Верховная Рада Новости политики Публикации Статьи Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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