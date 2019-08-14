Куб с дыркой: отель по проекту легендарной Захи Хадид открывают в Дубае – фото

Новый отель Opus по проекту Захи Хадид, который после ее смерти воплотили в жизнь дизайнеры и архитекторы из основанного ею бюро Zaha Hadid Architects, вот-вот откроет двери для посетителей.

Здание необычной формы расположено в Дубае в районе самого высокого небоскреба мира Бурдж-Халифа, информирует Dezeen.

Узнайте больше: Кто такая Заха Хадид: интересные проекты архитекторкы

Экстерьер и интерьер здания был спроектирован в 2007-м самой Захой Хадид. Реализовали его уже после смерти архитектора. Она умерла в 2016-м от инфаркта миокарда.

Сначала строительство планировали завершить к концу 2018 года, однако из-за задержек в строительстве это удалось лишь в 2019 году.

Чем поражает проект? Отель Opus спроектирован в виде гигантского стеклянного куба отверстием посередине.



Отель по проекту Захи Хадид открывают в Дубае / Фото: Dezeen.com

Форму куба образуют две 100-метровые стеклянные башни, между ними изогнутая восьмиэтажная пустота, которая якобы вырезанна из центра фигуры. Башни соединены атриумом и асимметричным 3-этажным мостом шириной 38 метров на высоте 71 метра над землей.

Кроме гостиничных номеров, в здании найдется место для 12 ресторанов и офисных помещений.

Еще до открытия проект здания вошел в шорт-лист престижной премии World Architecture Festival 2019.