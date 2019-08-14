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      Куб с дыркой: отель по проекту легендарной Захи Хадид открывают в Дубае – фото

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      Отель по проекту Захи Хадид открывают в Дубае
      Отель по проекту Захи Хадид открывают в Дубае / Dezeen.com

      Новый отель Opus по проекту Захи Хадид, который после ее смерти воплотили в жизнь дизайнеры и архитекторы из основанного ею бюро Zaha Hadid Architects, вот-вот откроет двери для посетителей.

      Здание необычной формы расположено в Дубае в районе самого высокого небоскреба мира Бурдж-Халифа, информирует Dezeen.

      Узнайте больше: Кто такая Заха Хадид: интересные проекты архитекторкы

      Экстерьер и интерьер здания был спроектирован в 2007-м самой Захой Хадид. Реализовали его уже после смерти архитектора. Она умерла в 2016-м от инфаркта миокарда.

      Сначала строительство планировали завершить к концу 2018 года, однако из-за задержек в строительстве это удалось лишь в 2019 году.

      Чем поражает проект? Отель Opus спроектирован в виде гигантского стеклянного куба отверстием посередине.

      готель Заха Хадід Дубай
      Отель по проекту Захи Хадид открывают в Дубае / Фото: Dezeen.com

      Форму куба образуют две 100-метровые стеклянные башни, между ними изогнутая восьмиэтажная пустота, которая якобы вырезанна из центра фигуры. Башни соединены атриумом и асимметричным 3-этажным мостом шириной 38 метров на высоте 71 метра над землей.

       

       

      Кроме гостиничных номеров, в здании найдется место для 12 ресторанов и офисных помещений.

      Еще до открытия проект здания вошел в шорт-лист престижной премии World Architecture Festival 2019.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The Opus in Dubai is one of four projects by #ZahaHadidArchitects shortlisted for @WorldArchFest #WAF19 Awards. . Located within Burj Khalifa district of #Dubai, the Opus is designed as two separate towers that coalesce into a singular whole—taking the form of a cube. The cube is then ‘carved’, creating a central void that is an important volume within the building in its own right—providing views to the exterior from the centre of the building. These two towers are linked by a four-storey atrium at ground level and also connected by an asymmetric 38 metre wide, three-storey bridge that is 71 metres above the ground. The free-formed fluidity of the Opus’ eight-storey void contrasts with the precise orthogonal geometry of its surrounding cube. . “The design conveys the remarkably inventive quality of ZHA’s work; expressing a sculptural sensibility that reinvents the balance between solid and void, opaque and transparent, interior and exterior,” explained Mahdi Amjad, Executive Chairman and CEO of the developer @OmniyatOfficial. . With interiors currently being installed for the ‘ME by Melia’ Dubai hotel that will soon welcome its first guests, the Opus will house 12 restaurants, rooftop bar and 56,000 sq. ft. of office space. Operated by Melia Hotels International, one of the world’s leading hoteliers with more than 350 hotels in 39 countries, @ME_by_Melia hotels are defined by their progressive, design-driven approach. . “You always expect to be surprised by ZHA’s designs, but the Opus for ‘ME by Melia’ Dubai goes beyond what we could ever have anticipated. There’s no doubt that ME Dubai will raise the bar for Dubai’s hotels. We are proud to have this amazing project in our portfolio,” said Gabriel Escarrer, Vice Chairman and CEO, Meliá Hotels International at the announcement of ME Dubai. . Photos @LaurianGhinitoiu .

      Допис, поширений Zaha Hadid Architects (@zahahadidarchitects)

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      Теги: Новости недвижимости Гостиницы ОАЭ Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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