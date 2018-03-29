Кубань – Украина: в Киеве задумались над появлением улицы с соответствующим названием

В ближайшее время в Киеве может появиться улица Кубанской Украины – таким образом местные депутаты планируют переименовать улицу Маршала Жукова, которая располагается в Деснянском районе столицы.

Соответствующая информация появились на сайте Киевского городского совета.

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На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименование еще одной столичной улицы. Следовательно, предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины. Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанская Украина. Общественное обсуждение проходило с 29 мая до 29 июля 2017 года. К голосованию подключились 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан, поддержали переименование,

– говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты согласовали уточнение расположения улицы Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить его границы: от улицы Академика Грекова до железнодорожных колий, а значит, улица будет располагаться только в Шевченковском районе.

"Это необходимо, ведь сейчас улица Сальского прерывается железнодорожными колиями на два самостоятельных отрезка, один из которых – в Подольском районе, а другой – в Шевченковском. Эти отрезки не соединены друг с другом никоим образом, ведь через железнодорожные пути нет переезда. Такой "разрыв" улицы приводит к существенным проблемам и путанице для жителей, водителей, коммунальных и медицинских служб, что причиняет неудобства и ущерб их интересам", – объясняют в КГГА.

Добавим, что соответствующие проекты решений также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, недавно Киевская власть переименовала станцию метро "Петровка" в "Почайна".

Кто такой Маршал СССР Георгий Жуков? Это советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". С июня 1940 года по январь 1941 года командовал войсками Киевского особого военного округа (КОВО). С 1 февраля 1941 года до 29 июля 1941 года занимал должность Начальника Генерального штаба. Именно под его руководством разрабатывались планы на случай войны с Германией.



С 23 июня 1941 года Жуков — представитель Ставки Главного командования на Юго-Западном направлении. Под его руководством были осуществлены попытки перехода в решительное наступление частей Красной армии", что в конечном итоге завершилось их поражением, а также гибелью и пленением сотен тысяч советских солдат, потерей значительной части танков, артиллерии и авиации. С 14 сентября до 6 октября он командовал Ленинградским фронтом и обороной Ленинграда, при этом используя жестокие "драконовские" методы — командиров и солдат, которые самовольно оставили удерживаемые ими оборонительные позиции, расстреливали сразу. В октябре 1941 — январе 1942 годов Жуков, под непосредственным руководством Сталина, руководил обороной Москвы, во время которой ценой больших потерь удалось остановить наступление немецких войск и перейти в контрнаступление.



Кроме того, на должности заместителя главнокомандующего и представителя Ставки Жуков принимал участие в подготовке Сталинградской битвы. Впрочем, вопреки распространенному мнению, он не совершал оперативного командования этой операцией, поскольку в это время командовал советским наступлением на Западном направлении в районе города Ржев.



В январе-феврале 1944 года Жуков координировал действия 1-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта в Корсунь-Шевченковский операции. Летом 1944 года координировал действия на Западном направлении 1-го Белорусского фронта и 2-го Белорусского фронта в операции "Багратион", также подключался к Львовско-Сандомирской операции. На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова совместно с 1-м Украинским под командованием Конева провел Висло-Одерской операции, которая стала одной из самых успешных военных операций "Красной армии" во Второй мировой войне. В результате Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву (17 января 1945) и разгромили немецкую группу армий "А".



18 января 1943 года Жукову было присвоено звание Маршал Советского Союза. 10 апреля он был награжден высшим военным орденом "Победа" под № 1, за освобождение Правобережной Украины. 29 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандования во время проведения военных операций получил вторую медаль "Золотая Звезда".



Что такое Кубань? Это исторический регион на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее притоков. С конца XVII века заселена черноморскими казаками. С 1860 года под названием Кубанская область была административно-территориальнаой единицей Российской империи как земля Кубанского казачьего войска. Историческим центром Кубани является город Краснодар. Сегодня это территория Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Ростовской области и Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Исторически Кубань распределяется на две части – Черноморию и Малиновый Клин.