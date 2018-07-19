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Кубинцы наконец получили доступ к мобильному интернету

28 Читати новину українською
Кубинцы наконец получили доступ к мобильному интернету
Кубинцы наконец получили доступ к мобильному интернету / Фото из свободных источников

Государственный мобильный оператор Кубы ETECSA начал распространять мобильный интернет. Сейчас 3G-сеть доступна не всем, однако местные власти уверяют, что до конца этого года услуги будут предоставляться всем абонентам страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Первыми, кому удалось испытать мобильный интернет, стали журналисты государственных новостных ресурсов. Местные репортеры уже оценили качество интернет соединения и назвали подключения 3G "радикальным изменением".

Я могу загружать новости в любом месте, в том числе с места событий,
– поделился впечатлениями репортер Юрис Норидо.

Стоит отметить, что некоторые местные компании и посольства подключились к 3G еще в декабре прошлого года. ETECSA также намерен включить 3G для всех 5 миллионов абонентов Кубы до конца года. Точная стоимость тарифного плана для рядовых кубинцев пока неизвестна. Однако, по данным ETECSA, компании и посольства платят 45 долларов в месяц за 4 ГБ мобильного интернета.

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Теги: Техно Куба Интернет
Источник: 24 Канал
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