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      Кубинский ветеран назвал ошибкой бой против Ломаченко

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      Ригондо назвал ошибкой бой против Ломаченко
      Ригондо назвал ошибкой бой против Ломаченко / Getty Images

      13 января в Лос-Анджелесе (США) состоится возвращение на ринг легендарного кубинского экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо. До этого в последний раз Ригондо выходил на ринг в декабре 2017 года против украинца Василия Ломаченко. Перепрыгнув через две весовые категории, кубинец не смог ничего противопоставить украинцу, капитулировав в 6-м раунде – отказался от продолжения встречи.

      В беседе с корреспондентом BoxingTalk Ригондо признал, что поединок против Ломаченко был ошибкой.

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      "Конечно же, это было ошибкой. Мне не стоило перепрыгивать через две весовые категории ради боя. Особенно учитывая, сколько мне за это заплатили, а также учитывая, какой у меня был тренировочный лагерь. Но я не хочу сейчас оправдываться. Ломаченко – великий чемпион, но тот бой, видимо, был ошибкой", – сказал Ригондо.

      "Это нормально, это жизнь. Люди допускают ошибки. Важно не это. Важно то, как вы справляетесь с последствиями допущенных ранее ошибок. От этого зависит, настоящий вы чемпион или нет. Я возвращаюсь на ринг и готов драться с лучшими бойцами второго самого легкого веса (до 55,3 кг) или полулегкого веса (до 57,2 кг). Цели на 2019 год? Снова стать чемпионом мира", – утверждает 38-летний ветеран.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Ригондо
      Источник: 24 Канал
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