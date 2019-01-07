Кубинский ветеран назвал ошибкой бой против Ломаченко
13 января в Лос-Анджелесе (США) состоится возвращение на ринг легендарного кубинского экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо. До этого в последний раз Ригондо выходил на ринг в декабре 2017 года против украинца Василия Ломаченко. Перепрыгнув через две весовые категории, кубинец не смог ничего противопоставить украинцу, капитулировав в 6-м раунде – отказался от продолжения встречи.
В беседе с корреспондентом BoxingTalk Ригондо признал, что поединок против Ломаченко был ошибкой.
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"Конечно же, это было ошибкой. Мне не стоило перепрыгивать через две весовые категории ради боя. Особенно учитывая, сколько мне за это заплатили, а также учитывая, какой у меня был тренировочный лагерь. Но я не хочу сейчас оправдываться. Ломаченко – великий чемпион, но тот бой, видимо, был ошибкой", – сказал Ригондо.
"Это нормально, это жизнь. Люди допускают ошибки. Важно не это. Важно то, как вы справляетесь с последствиями допущенных ранее ошибок. От этого зависит, настоящий вы чемпион или нет. Я возвращаюсь на ринг и готов драться с лучшими бойцами второго самого легкого веса (до 55,3 кг) или полулегкого веса (до 57,2 кг). Цели на 2019 год? Снова стать чемпионом мира", – утверждает 38-летний ветеран.
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