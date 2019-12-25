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      Кубраков – лучшее из того, что могло произойти с Укравтодором, – советник премьера Юрий Голик

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      Советник премьера прокомментировал работу Кубракова в Укравтодоре

      В течение трех лет Укравтодор не имел главы, ведомство возглавлял исполняющий обязанности руководителя Славомир Новак. В ноябре 2019 года состоялся конкурс, в котором победил народный депутат от "Слуги народа" Александр Кубраков.

      О том, что ждать от нового главы Укравтодора, рассказал в интервью "Зеркалу недели" советник премьер-министра Юрий Голик.

      Еще до проведения конкурса было создано несколько рабочих групп, нарабатывающих проекты по развитию дорожной отрасти и будущего Укравтодора. Голик входил в группу, которая модерировала ремонт трассы Запорожье-Мариуполь, параллельно создавая законопроекты и нормативные документы для дорожно-строительной отрасли. Результатом стало завершение ремонта трассы Запорожье-Мариуполь в рекордные сроки за 90 дней.

      Еще до проведения конкурса было создано несколько рабочих групп, нарабатывающих проекты по развитию дорожной отрасти и будущего Укравтодора. Голик входил в группу, которая модерировала ремонт трассы Запорожье-Мариуполь, параллельно создавая законопроекты и нормативные документы для дорожно-строительной отрасли. Результатом стало завершение ремонта трассы Запорожье-Мариуполь в рекордные сроки за 90 дней.

      По словам Голика, "сам конкурс – это странная бюрократическая история по определению, к которой нужно просто готовиться. Если ты целенаправленно к нему готовишься и учишься, ты его пройдешь. Именно в этом суть. Ты можешь быть мегакрутым специалистом, но ты можешь срезаться на конкурсе. Но даже если ты идеальная кандидатура по многим параметрам, ты все равно должен потратить несколько недель на подготовку к конкурсу и его прохождение".

      Голик убежден, что Кубраков – это лучшее, что могло случиться с Укравтодором, его счастливый билет.

      "Он крутой менеджер с правильными жизненными ценностями. Он готовил себя к Укравтодору несколько месяцев. Общался с кучей людей. Изучал документы. Ездил по стране и видел все стройки дорог своими глазами", – отметил Голик.

      Он также подтвердил, что консультирует нового главу Укравтодора и является его советником.

      Напомним, всеукраинское издание "Корреспондент" по итогам 2019 года назвало Юрия Голика в числе 100 наиболее влиятельных людей Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Укравтодор
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