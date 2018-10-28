Кубрат Пулев победил Хьюи Фьюри и получил право на бой с Джошуа: видео боя

Кубрат Пулев (26-1, 13 KO) в Софии победил Хьюи Фьюри (21-2, 11 KO) и стал обязательным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе.

Бой Пулева и двоюродного брата Тайсона Фьюри прошел в спокойном ритме. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Пулеву – 115:113, 117:111, 118:110.

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Таким образом, болгарин получит вторую возможность выйти на бой с Энтони Джошуа, который является чемпионом мира по версии IBF. В октябре прошлого года Пулев уже должен был драться с британцем, но получил травму и потерял возможность отбоксировать на Уэмбли.

Напомним, украинец Сергей Деревянченко проиграл в бою за титул чемпиона мира IBF Дэниэлу Джейкобсу.

Видео боя Кубрат Пулев – Хьюи Фьюри

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