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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Куча металлолома и человек в больнице: нетрезвый водитель спровоцировал серьезное ДТП в Киеве

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Ночью на 23 июля в Киеве на проспекте Бажана произошло столкновение микроавтобуса Ford и легковушки Hyundai. В результате водитель последнего попал в больницу.

Как отмечает ресурс dtp.kiev.ua, от удара микроавтобус "вылетел" на зеленую зону, а "корейца" разбило об отбойник.

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По словам очевидцев, водитель Ford'а был нетрезв.

"В результате, водитель Hyundai – в больнице, а авто превратилась в груду металлолома. На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа", – добавляют журналисты.

"Киев оперативный" в свою очередь пишет, по предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai пытался выехать из АЗС, и в этот момент в него въехал Ford.

"Свидетели аварии утверждают, что виновник аварии – не очень трезвый водитель Ford, который "играл в шашки" на дороге, "нырнул" в крайний правый ряд и въехал в Hyundai. Госпитализирован водитель Hyundai. Детали устанавливают правоохранители", – констатируется в посте.

Напомним, накануне в Ивано-Франковске автомобиль врезался в припаркованный троллейбус, в результате чего водитель легковушки попал в больницу.

Теги: Новости Украины Фотоновости Аварии и ДТП Новости Киева Алкоголь
Источник: 24 Канал
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