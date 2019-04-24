Кучи мусора и разруха: как оккупированный Крым готовится к курортному сезону – фото

Уже через месяц в оккупированном Россией Крыму начнется активный курортный сезон. Однако, в последние годы количество отдыхающих резко уменьшилось, а пляжи пустовали целое лето. Это и не удивительно, ведь оккупанты уничтожают красоту полуострова, повсюду валяется мусор, а инфраструктура приходит в упадок.

В сети на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% появились грустные фото из Крыма, на которых видно в каком ужасном состоянии находятся самые популярные для туристов города – Ялта, Джанкой и Керчь.

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"Крым. В оккупированной Керчи на улице Дубинина замечены российские нанотехнологии", – с иронией заметил блогер под фото открытого канализационного люка.



Оккупанты придумали, как закрыть канализационный люк в Керчи



Оккупанты "оригинально" ремонтируют дороги

Севастополь

ГОСТы РФ стабильны

Это уже законченный ремонт pic.twitter.com/xKyeCvglnz — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 квітня 2019 р.

На других фотографиях видно, что улицы городов завалены мусором, который никто не убирает.