Кучи овощей гниют, а сбыта нет: коллапс на оптовом рынке Херсонщины – видео

Минздрав снова закрыл все рынки в Украине. В Херсоне ситуация остается стабильной, а вот в селе Великие Копани в Алёшковском районе Херсонской области возник коллапс со сбытом большого количества овощей.

В Херсоне все рынки не работают. Ситуация с продуктами вполне контролируемая, их можно приобрести в супермаркетах. Возмущены разве что продавцы, которые остались без работы. Об этом рассказала корреспондент 24 канала.

Подробнее здесь Продуктовым рынкам снова запретили работать в карантин

Однако, по ее словам, очень непростая ситуация сложилась в селе Великие Копани, где расположен один из крупнейших оптовых рынков в Украине, который продает овощи. Рынок закрыли более недели назад из-за того, что он не соответствует санитарным нормам. Сообщили: когда 19 недостатков устранят – рынок заработает. Однако теперь запрет на рынки действует по всей Украине, и продавцы из села не знаю, что им делать дальше.

Селянам не предложили никаких рынков сбыта – например, супермаркеты с предварительной проверкой продукции в лаборатории. Людям не за что жить и некуда сбывать овощи, которые выращиваются в масштабах огромных теплиц. Некоторым просто приходится выбрасывать продукцию, ведь та просто гниет в больших количествах. Часть людей вышли на обочину и продают на трассе, полиция пытается их штрафовать. Возле рынка стоит много фур из Западной Украины, которые привезли еще неделю назад яблоки, чтобы их здесь реализовать, закупить овощи и везти ех в другие регионы.

Неизвестно, как будет решаться ситуация дальше. Власти Херсона в течение 14 апреля заседают, однако конкретного решения еще нет. Известно, что в районе, где расположено село Великие Копани, выявлено 8 случаев COVID-19.

Смотрите видео: из-за закрытия оптового рынка на Херсонщине возник коллапс

Что известно о закрытии рынков в Украине

► Минздрав снова закрыл продовольственные рынки по всей стране. Соответствующий документ появился на сайте ведомства. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что некоторые владельцы торговых точек нарушали правила безопасности во время карантина и злоупотребляли возможностью работать.

► Ранее министерство позволило работать только рынкам в маленьких городках и селах Украины, где нет возможности купить продукты в других местах или по меньшим ценам.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала